Кулеба: "Ми не будемо знову платити кров'ю за нездатність Заходу швидко відповісти Росії"
Кулеба: "Ми не будемо знову платити кров'ю за нездатність Заходу швидко відповісти Росії"
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
У Навального опублікували реальні фотографії "палацу Путіна"
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
США наклали санкції на чотирьох українських політиків, пов'язаних з Росією
Байден: ​у разі вторгнення в Україну Росія не зможе проводити операції з доларом
Байден: ​у разі вторгнення в Україну Росія не зможе проводити операції з доларом
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Пірнання в ополонку – не давня традиція, а продукт пострадянського релігійного відродження
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Зеленський закликав українців не панікувати через російські війська на кордоні
Справа Порошенка: у чому звинувачують п’ятого президента
Справа Порошенка: у чому звинувачують п’ятого президента
Пєсков заявив про ризик "громадянської війни" в Україні через погрози російським банкам зі сторони США
Пєсков заявив про ризик "громадянської війни" в Україні через погрози російським банкам зі сторони США
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
Війна та фінанси: як загроза агресії впливає на українську економіку
ГоловнаСвіт

США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану

П'ять транспортних гелікоптерів Мі-17, які призначалися для афганських військових, ремонтувалися в Україні.

США передадуть Україні вертольоти, які призначалися для Афганістану
Фото: Alex Beltyukov

Адміністрація президента США Джо Байдена повідомила Конгрес, що має намір передати Україні п'ять транспортних гелікоптерів Мі-17. Відповідні машини російського виробництва були призначені для афганських військових і ремонтувалися в Україні.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на представників США. 

"Сполучені Штати та їх союзники та партнери об’єднуються, щоб прискорити допомогу Україні в безпеці", – сказав представник Держдепартаменту.

"Ми перебуваємо у тісному контакті з нашими українськими партнерами та нашими союзниками з цього приводу і використовуємо всі доступні інструменти співпраці в галузі безпеки, щоб допомогти Україні зміцнити свою оборону перед обличчям зростаючої російської агресії", – додав співрозмовник видання.

Раніше повідомляли, що група американських сенаторів-демократів ініціювали законопроект щодо стримування Росії, який пропонує надати Україні пріоритет у питанні постачання надлишків озброєння перед іншими країнами. Автори законопроекту також доручають Держдепу розробити та надати Сенату "план передачі Україні озброєння, яке раніше було підготовлено для проведення операцій в Афганістані".

Напередодні Державний департамент США погодив для трьох країн Балтії дозвіл на постачання Україні протитанкових ракет та іншого озброєння американського виробництва.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також