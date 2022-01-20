Канада відправила до Чорного моря фрегат

Королівські ВМС Канади повідомили про спрямування у похід фрегату HMCS Montreal для виконання завдань у Середземному та Чорному морях.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Фрегат "Монреаль" прямує для участі в операції Reassurance з метою підтримки дій НАТО у регіоні Середземного та Чорного морів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що корабель вийшов із військово-морської бази в Галіфаксі (атлантична провінція Нова Шотландія). Після прибуття до Європи він увійде до складу Другої постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2).

У Королівських ВМС Канади уточнили, що закордонна місія корабля триватиме шість місяців.

Нагадаємо, вранці 24 грудня в Одесу зайшов французький фрегат Auvergne ("Овернь").