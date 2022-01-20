Жовква і голова представництва НАТО в Україні говорили про саміт у Мадриді

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква зустрівся з головою Представництва НАТО в Україні Карен Мактір.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

Співрозмовники обговорили результати засідання Комісії Україна – НАТО, яке відбулося в Брюсселі 10 січня поточного року, відзначивши важливість його проведення напередодні засідання Ради НАТО – Росія.

Жовква наголосив на значущості діалогу, який веде Альянс з Росією, для деескалації ситуації навколо України.

Під час зустрічі йшлося про очікування української сторони стосовно участі Президента України Володимира Зеленського у саміті НАТО в Мадриді у червні 2022 року, а також результатів цього заходу.

“Крім того, співрозмовники обговорили актуальні питання практичної взаємодії по лінії Україна – НАТО, зокрема в контексті реалізації євроатлантичних реформ, посилення практичної допомоги Альянсу для зміцнення обороноздатності та стійкості нашої держави, розширення військової взаємодії та обміну досвідом”, – зазначено у повідомленні.

Нагадаємо, наступний саміт НАТО відбудеться у Мадриді 29-30 червня 2022 року.