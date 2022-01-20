НАТО анонсувало навчання за участю 35 тис. військових за полярним колом

Навчання пройдуть на початку березня.

НАТО у березні проведе найбільші військові навчання за Північним полярним колом. У них візьмуть участь 35 тисяч військових із 28 країн.

Про це повідомило представництво США при альянсі.

"Найбільші навчання НАТО за полярним колом Cold Response заплановано на початок березня. 35 тис. військових із 28 країн візьмуть участь", – сказано в повідомленні.

У навчаннях також візьме участь американський авіаносець USS Harry S. Truman.

The largest @NATO exercise inside the Arctic Circle, Cold Response is planned for the beginning of March.



35,000 soldiers from 28 nations will participate. U.S. aircraft carrier "USS Harry S Truman" will also be part of the exercise. pic.twitter.com/qieTmM1mJ7 — US Mission to NATO (@USNATO) January 19, 2022

Нагадаємо, в лютому в Білорусі пройдуть навчання за участю Росії "Союзна рішучість-2022". Російські військові вже прибувають до країни.