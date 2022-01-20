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Будь-який перетин військами Росії українського кордону означатиме вторгнення, – Білий дім

Президент США підтвердив, що на акти російської агресії буде дано рішучу, взаємну і спільну відповідь. 

Будь-який перетин військами Росії українського кордону означатиме вторгнення, – Білий дім
Фото: EPA/UPG

Президент США Джо Байден заявляв президенту РФ Володимиру Путіну, що будь-який перетин російськими військовими кордону України означатиме нове вторгнення.

Це вторгнення буде зустрінуто швидкою, жорсткою і єдиною відповіддю з боку США і союзників, процитувала слова американського президента речниця Білого дому Джен Псакі.

"Президент Байден також знає з багаторічного досвіду, що у росіян є широкий аренсал агресії, крім військових дій, включно з кібератаками і воєнізованою тактикою. І сьогодні він підтвердив, що на ці акти російської агресії буде дано рішучу, взаємну і спільну відповідь", – зазначила Псакі після пресконференції Байдена з нагоди року після інавгурації.

На цій пресконференції Байден сказав, що вважає, що Путін не хоче повномасштабної війни, але хоче перевірити реакцію Заходу, США і НАТО на можливу агресію. Він підкреслив – російський президент у разі розв’язання війни заплатить велику й серйозну ціну. На його думку, Путін "все життя шкодуватиме через таке рішення".

Нагадаємо, на тлі стягування військових і техніки до кордонів України та на окуповані території США мали перемовини з росіянами у двусторонньому форматі, а також через НАТО і Постійну раду ОБСЄ. Росія висунула ультиматум зменшити військову присутність блоку в Європі та гарантувати, що НАТО не буде розширюватися новими членами, зокрема й Україною.

Альянс категорично відкинув це, але зазначив, що готовий обговорити масштаби військових навчань і озброєння на континенті. Росія це не влаштувало і вони заявили, що не бачать перспектив у подальших розмовах. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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