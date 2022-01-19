Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації, - Денісова

Колишній президент Грузії, голова виконкому Національної ради реформ при президентові України Михайло Саакашвілі потребує психологічної та фізичної реабілітації, заявила у Telegram уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Вона зазначила, що до такого висновку дійшов консиліум лікарів, створений при Омбудсмані Грузії для моніторингу стану здоров'я Саакашвілі.

"У нього спостерігається посттравматичний стресовий розлад і депресія, які неможливо вилікувати в умовах в’язниці. Тому стан здоров’я Міхеіла постійно погіршується", - написала Денісова.

"Також консиліум лікарів засвідчив, що істотних змін у методології лікування, на яких наполягала Народний захисник Грузії Ніно Ломджарія, немає. Здебільшого Саакашвілі отримує лише медикаментозну терапію без психологічної та фізичної реабілітації",- додала вона.

Денісова звернулася до Міністра юстиції Грузії з проханням забезпечити Саакашвілі надання кваліфікованої психологічної та фізичної реабілітації.

Вона також попросила "іноземні держави та міжнародні правозахисні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії, які порушують права Міхеіла Саакашвілі на життя, охорону здоров’я та медичну допомогу".

Нагадаємо, під час тривалого голодування, оголошеного Саакашвілі в день затримання у Тбілісі, він був госпіталізований. Спочатку з руставської вʼязниці його відправили до тюремної лікарні, потім через погіршення стану – до війського шпиталю в Горі. Він перебував там із 20 листопада, але в грудні його вирішили повернути до місця відбування покарання.

Перша спроба перевезення до Руставі була зроблена 27 грудня, але не була здійснена через погане самопочуття Саакашвілі. У ніч на 30 грудня його все таки повернули у вʼязницю.

Грузинська влада відмовляється помилувати засудженого за посадові злочини і побиття депутата Саакашвілі, сам він вважає звинувачення політично мотивованими. Український обмудсман Людмила Денісова також свідчить, що у вʼязниці проти експрезидента застосовували катування.