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Французький актор Гаспар Ульєль помер після травми на гірськолижному схилі

Йогоекстрено госпіталізували вертольотом із травмою голови після зіткнення з іншим лижником.

Французький актор Гаспар Ульєль помер після травми на гірськолижному схилі
Гаспар Ульєль
Фото: leparisien.fr

Французький актор Гаспар Ульєль помер у віці 37 років після інциденту на гірськолижному схилі.

Про це повідомляє Le Parisien.

"Гаспар Ульєль помер, ставши жертвою інциденту під час катання на лижах", - ідеться в повідомленні його родини, поширеному агентом.

У вівторок актора екстрено евакуювали вертольотом із травмою голови після зіткнення на гірському спуску з іншим лижником.

Кінодебют Гаспара Ульєля відбувся у віці 15 років у короткометражному фільмі 1999 року "Прізвисько" відомої французької сценаристки та режисерки Марини де Ван. Ульєль отримав головну роль у драмі Андре Тешіне "Заблудлі" (2003), його партнеркою стала зірка французького екрану Еммануель Беар. За цю роль актор номінувався на премію "Сезар".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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