Не стало колишнього редактора журналу Vogue Андре Леона Теллі, якого вважали провідником темношкірих моделей у світ моди

Пішов із життя колишній редактор журналу Vogue Андре Леон Теллі. Його вважали провідником темношкірих моделей у світ моди та однією з найвпливовіших осіб у fashoin-журналістиці.

Фото: vogue.com/

Як повідомляє The Hollywood Reporter, 73-річний Андре Леон Теллі помер у лікарні американського штату Нью-Йорк. Інформації про причини смерті його рідні та близькі наразі не оприлюднювали.

Теллі народився 16 жовтня 1948 року у Вашингтоні. Після закінчення університету, де вивчав французьку літературу, працював у журналах Interview Енді Ворхола, Women's Wear Daily, W, газеті The New York Times.

В американський Vogue він прийшов у 1980-ті роки. Спочатку працював редактором відділу новин моди, а згодом – креативним директором. Після перерви з 1995 до 1998 року знову повернувся у журнал, де пропрацював до 2013 року.

Теллі також був консультантом з питань моди колишньої першої леді США Мішель Обами та суддею у шоу "Топ-модель по-американськи". Його вважали головним провідником для темношкірих моделей і дизайнерів-початківців в індустрію моди.

Нагадаємо, 12 січня раптово пішла з життя видавець Vogue UA Олена Чернова. Вона працювала над українською версією журналу Vogue з моменту запуску у 2013 році.