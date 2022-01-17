Співробітник ООН загинув на гірськолижному курорті Туреччини

Громадянин Канади Майкл Крифт, який обіймав посаду голови координаційної групи Управління з координації гуманітарних питань Організації Об’єднаних Націй у Газіантепі, загинув на гірськолижному курорті Ерджієс у центральній частині Туреччини.

Про це повідомляє газета Hurriyet.

За даними видання, 45-річний співробітник ООН під час катання на гірських лижах з'їхав із траси і разом з іншими лижниками потрапив під лавину. Його друзі повідомили рятувальників про те, що сталося.

Рятувальникам вдалося витягти живими з-під лавини двох людей. Проте коли ті зуміли дістатися до місця події, Крифт був уже мертвий.

Рятувальні роботи проводились за температури –25 градусів за Цельсієм. За даними метеорологів, пориви вітру на горі на той момент сягали до 25 метрів на секунду.