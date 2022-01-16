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Кібератака доповнює картину підготовки до великомасштабної агресії Росії, – Більдт

"Ми перебуваємо в найнебезпечнішій ситуації з безпекою в Європі з початку 1960-х років".

Кібератака доповнює картину підготовки до великомасштабної агресії Росії, – Більдт
Фото: sverigesradio.se

Кібератака на урядові українські сайти доповнює картину підготовки до великомасштабної агресії Росії проти України.

Про це у Твіттері написав співголова Європейської ради з міжнародних відносин, колишній прем'єр-міністр Швеції Карл Більдт.

“Ми перебуваємо в найнебезпечнішій ситуації з безпекою в Європі з початку 1960-х років”, – йдеться у повідомленні.

Він підкреслив серйозність ситуацію. Більдт зазначив, що кібератака була здійснена для впровадження шкідливого програмного забезпечення, яке “за інструкцією в певний момент б знищило у тій чи іншій мірі всі системи”.

Нагадаємо, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов переконаний, що за хакерськими атаками стоїть Росія.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було.

Заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк заявив, що за кібератакою може стояти група хакерів, пов'язаних із розвідкою Білорусі.

16 січня стало відомо, що фахівці Microsoft Corp знайшли шкідливе програмне забезпечення на декількох українських урядових сайтах та сайтах організацій, пов’язаних з урядом. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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