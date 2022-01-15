Швеція посилила військові підрозділи через активність Росії в Балтійському морі

Раніше РФ погрожувала Швеції "наслідками" за приєднання до НАТО.

Збройні сили Швеції посилили свої підрозділи на острові Готланд на тлі зростання російської військової активності в Балтійському морі. Раніше цього тижня данські ЗМІ повідомили, що три кораблі військово-морського флоту РФ увійшли до Балтійського моря через данську протоку Великий Бельт, повідомляє DW.

Шведська громадська телекомпанія SVT виклала у суботу, 15 січня, на своєму сайті кадри, на яких видно, як на острів прибувають військовослужбовці та техніка. Вони доставлені до адміністративного центру острова – міста Вісбю поромом. Також в аеропорту Вісбю 14 січня приземлився військово-транспортний літак із солдатами та обладнанням.

Очільник Готландського полку Маттіас Ардін підтвердив, що йдеться про приблизно "десяток бойових машин", частина з них уже патрулює гавань.

"Збройні сили вживають необхідних заходів, щоб підтримати цілісність Швеції та продемонструвати нашу здатність захистити Швецію та шведські інтереси", - зазначив Гультквіст.

Посилення боєздатності через військову активність РФ на Балтиці підтвердив міністр оборони Швеції Петер Гультквіст.

Посилення патрулювання на Готланді – це знак того, що Стокгольм серйозно ставиться до ситуації, і що Швецію не "застануть зненацька", цитує главу Міноборони шведське телеграфне агентство ТТ.

Швеція не є членом НАТО, проте тісно співпрацює з організацією. Приєднання Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного альянсу "мало б серйозні військово-політичні наслідки, які вимагали б адекватних кроків з російського боку", заявила 24 грудня 2021 року на брифінгу представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Після анексії Росією півострова Крим у 2014 році Стокгольм посилив оборону. У 2017 році Швеція поновила загальний військовий обов'язок, який скасували в 2010 році.

Як повідомляли, 14 грудня 2021 року Україна і Швеція підписали нову угоду в галузі оборони.