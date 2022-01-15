Генпрокуратура Казахстану назвала число загиблих під час протестів

Під час протестів у Казахстані загинули щонайменше 225 людей. Про це заявив начальник служби кримінального переслідування Генпрокуратури Казахстану Серік Шалабаєв, повідомляє місцеве видання Tengri News.

"Під час надзвичайного стану в морги було доставлено 225 загиблих. Частина – це озброєні бандити, які брали участь у терактах. Серед загиблих 19 поліцейських та військових. На жаль, жертвами актів тероризму стали і мирні громадяни", – сказав Шалабаєв, не уточнивши, скільки серед загиблих мирних мешканців.

Із 225 загиблих 175 померли у медичних закладах, уточнила прессекретар МОЗ Казахстану Асель Артакшинова.

За інформацією Генпрокуратури та МОЗ, загалом під час протестів у Казахстані постраждали 4 578 осіб, з них 3 393 – співробітники силових структур. Понад 2 677 постраждалих звернулися за медичною допомогою, із 265 продовжують лікування, 67 осіб перебувають у реанімаціях.

Число учасників "погромів" під час протестів Генпрокуратура оцінила у понад 20 тисяч осіб. Було порушено 546 кримінальних справ, з них 44 – про тероризм, 34 – про масові заворушення та 15 – про вбивство. 446 підозрюваних заарештували рішеннями судів.

Нагадаємо, масові протести у Казахстані почалися як реакція на подорожчання автомобільного газу, але не вщухли після того, як влада погодилась розслідувати підняття цін і знизити їх. До економічних вимог мітингарів додалися й політичні, зокрема остаточне усунення від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва.

Як наслідок Назарбаєв перестав бути очільником Ради безпеки – ці повноваження перебрав на себе Токаєв. Під час протестів влада вимикала звʼязок та Інтернет, а по всій території Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію. Боротьбу з протестами називають "антитерористичною операцією". Президент дозволив військовим стріляти без попередження на ураження.

На тлі протестів, що подекуди супроводжувались вандалізмом, мародерством і нападами на казахстанських військових і правоохоронців, президент Казахстану Токаєв 5 січня звернувся до ОДКБ з проханням "допомогти".

Організація вирішила спрямувати туди своїх військових. Росія відправила своїх десантників. Перші військові прибули до Казахстану 6 січня. Керувати операцією призначили російського генерала, який командував окупацією Криму. Загалом до Казахстану прибули близько 2030 військових і 230 одиниць техніки.

13 січня війська ОДКБ почали виводити з Казахстану.