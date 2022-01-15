Міноборони Росії оголосило раптову перевірку бойової готовності у Східному військовому окрузі
Міноборони Росії оголосило раптову перевірку бойової готовності у Східному військовому окрузі
Тероборона в прикордонних областях 15 січня має отримати зброю, - Веніславський
Тероборона в прикордонних областях 15 січня має отримати зброю, - Веніславський
"Я не опинюся за ґратами", – Порошенко
"Я не опинюся за ґратами", – Порошенко
Бустер назавжди. Чи вдасться нам перемогти ковід після ревакцинації?
Бустер назавжди. Чи вдасться нам перемогти ковід після ревакцинації?
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
Хакери атакували сайти уряду та "Дію"
У Києві водій Toyota Prado кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження (оновлено)
У Києві водій Toyota Prado кинув чоловіка головою в асфальт через зауваження (оновлено)
Росія готує операцію на сході України під чужим прапором, щоб виправдати вторгнення, – CNN
Росія готує операцію на сході України під чужим прапором, щоб виправдати вторгнення, – CNN
Федоров назвав причину кібератаки на урядові сайти України
Федоров назвав причину кібератаки на урядові сайти України
ГоловнаСвіт

Генпрокуратура Казахстану назвала число загиблих під час протестів

Із 225 загиблих – 19 силовиків.

Генпрокуратура Казахстану назвала число загиблих під час протестів
Протести в Алмати
Фото: ЕРА/UPG

Під час протестів у Казахстані загинули щонайменше 225 людей. Про це заявив начальник служби кримінального переслідування Генпрокуратури Казахстану Серік Шалабаєв, повідомляє місцеве видання Tengri News.

"Під час надзвичайного стану в морги було доставлено 225 загиблих. Частина – це озброєні бандити, які брали участь у терактах. Серед загиблих 19 поліцейських та військових. На жаль, жертвами актів тероризму стали і мирні громадяни", – сказав Шалабаєв, не уточнивши, скільки серед загиблих мирних мешканців.

Із 225 загиблих 175 померли у медичних закладах, уточнила прессекретар МОЗ Казахстану Асель Артакшинова.

За інформацією Генпрокуратури та МОЗ, загалом під час протестів у Казахстані постраждали 4 578 осіб, з них 3 393 – співробітники силових структур. Понад 2 677 постраждалих звернулися за медичною допомогою, із 265 продовжують лікування, 67 осіб перебувають у реанімаціях.

Число учасників "погромів" під час протестів Генпрокуратура оцінила у понад 20 тисяч осіб. Було порушено 546 кримінальних справ, з них 44 – про тероризм, 34 – про масові заворушення та 15 – про вбивство. 446 підозрюваних заарештували рішеннями судів.

Нагадаємо, масові протести у Казахстані почалися як реакція на подорожчання автомобільного газу, але не вщухли після того, як влада погодилась розслідувати підняття цін і знизити їх. До економічних вимог мітингарів додалися й політичні, зокрема остаточне усунення від політики першого президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва. 

Як наслідок Назарбаєв перестав бути очільником Ради безпеки – ці повноваження перебрав на себе Токаєв. Під час протестів влада вимикала звʼязок та Інтернет, а по всій території Казахстану оголосили надзвичайну ситуацію. Боротьбу з протестами називають "антитерористичною операцією". Президент дозволив військовим стріляти без попередження на ураження. 

На тлі протестів, що подекуди супроводжувались вандалізмом, мародерством і нападами на казахстанських військових і правоохоронців, президент Казахстану Токаєв 5 січня звернувся до ОДКБ з проханням "допомогти". 

Організація вирішила спрямувати туди своїх військових. Росія відправила своїх десантників. Перші військові прибули до Казахстану 6 січня. Керувати операцією призначили російського генерала, який командував окупацією Криму. Загалом до Казахстану прибули близько 2030 військових і 230 одиниць техніки. 

13 січня війська ОДКБ почали виводити з Казахстану.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також