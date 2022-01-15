Міністр закордонних справ Канади відвідає Україну наступного тижня

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі наступного тижня відвідає Україну на тлі підвищеної загрозою вторгнення російських військ до країни.

Про це пише cbc.ca.

В офісі Джолі повідомили, що шестиденна поїздка має “підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України”.

Джолі планує зустрітися в Києві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною.

Також очікується, що вона відвідає канадські війська, дислоковані в Україні, щоб підтримати місцевих військових.

“Зосередження російських військ та техніки в Україні та навколо неї ставить під загрозу безпеку у всьому регіоні. Ці агресивні дії необхідно стримувати. Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами, щоб підтримувати міжнародний порядок та захищати права людини та гідність українців”, – заявила Джолі у заяві для ЗМІ.

Нагадаємо, Джолі очолила міністерство закордонних справ Канади торік у жовтні.

У січні 2022 року Президент України Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо оновити декларацію про особливе партнерство між країнами.