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Міністр закордонних справ Канади відвідає Україну наступного тижня

Візит Мелані Джолі триватиме шість днів.

Міністр закордонних справ Канади відвідає Україну наступного тижня
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Канади Мелані Джолі наступного тижня відвідає Україну на тлі підвищеної загрозою вторгнення російських військ до країни.

Про це пише cbc.ca.

В офісі Джолі повідомили, що шестиденна поїздка має “підтвердити непохитну підтримку Канадою суверенітету та територіальної цілісності України”.

Джолі планує зустрітися в Києві з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем і віце-прем'єр-міністром Ольгою Стефанішиною

Також очікується, що вона відвідає канадські війська, дислоковані в Україні, щоб підтримати місцевих військових.

“Зосередження російських військ та техніки в Україні та навколо неї ставить під загрозу безпеку у всьому регіоні. Ці агресивні дії необхідно стримувати. Канада працюватиме зі своїми міжнародними партнерами, щоб підтримувати міжнародний порядок та захищати права людини та гідність українців”, – заявила Джолі у заяві для ЗМІ.

Нагадаємо, Джолі очолила міністерство закордонних справ Канади торік у жовтні.

У січні 2022 року Президент України Володимир Зеленський запропонував прем’єр-міністру Канади Джастіну Трюдо оновити декларацію про особливе партнерство між країнами.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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