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Байдена проінформували про кібератаку на урядові сайти України

США продовжать оцінювати цю атаку та консультуватися із союзниками та партнерами, включно з самою Україною.

Байдена проінформували про кібератаку на урядові сайти України
Фото: EPA/UPG

Президента США Джо Байдена проінформували про кібератаку на урядові сайти України, Вашингтон і союзники стурбовані цим інцидентом.

Про це "Голосу Америки" повідомили у Раді національної безпеки Білого дому.

"Ми підтримуємо зв'язок з українцями та запропонували свою підтримку, у той час поки Україна розслідує наслідки та характер [атаки] та відновлюється після інцидентів", - йдеться у повідомленні офіційного представника Ради національної безпеки.

Вона зазначила, що США продовжать оцінювати цю атаку та консультуватися із союзниками та партнерами, включно з самою Україною.

Як повідомляли, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було. У відомстві також заявили, що ведуть розслідування цього інциденту. Наразі фахівці виявили окремі ознаки причетності до нього хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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