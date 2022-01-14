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СБУ розслідує причетність спецслужб РФ до кібератаки на урядові сайти

"Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ".

СБУ розслідує причетність спецслужб РФ до кібератаки на урядові сайти
Фото: пресцентр СБУ

Служба безпеки України разом з Держспецзв'язку та Кіберполіцією розслідує кібератаку на урядові сайти, що сталася в ніч на 14 січня. Наразі фахівці виявили окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"СБУ разом з Держспецзв'язку та Кіберполіцією продовжує розслідувати кібератаку на сайти органів державної влади, що сталася в ніч з 13 на 14 січня 2022 року", - йдеться у повідомленні. 

"Зараз, наприкінці дня, ми можемо з великою ймовірністю стверджувати, що мала місце так звана supply chain attack, тобто атака через ланцюжок поставок. Зловмисники зламали інфраструктуру комерційної компанії, що мала доступ з правами адміністрування веб-ресурсів, постраждалих внаслідок атаки", - зазначили у СБУ.

У спецслужбі наголосили, що правоохоронцям було важливо встановити метод реалізації атаки, зібрати цифрові докази, а також в стислі строки відновити працездатність веб-ресурсів. 

"Впродовж вихідних фахівці продовжать роботи з розслідування з метою встановлення його замовників і подальшої офіційної атрибуції. Всі деталі події документуються в рамках раніше відкритого кримінального провадження СБУ. Наразі можна говорити, що є окремі ознаки причетності до інциденту хакерських груп, пов’язаних зі спецслужбами РФ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляли, внаслідок хакерської атаки, яка сталася у ніч з 13 на 14 січня, в Україні постраждали близько 70 сайтів державних та регіональних органів влади. Це була найпотужніша кібератака на Україну за останні чотири роки.

У СБУ запевнили, що під час хакерської атаки на урядові сайти витоку персональних даних не було.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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