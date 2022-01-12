Фігурант "вугільної" справи Кузяра вийшов із СІЗО

Він перебував під арештом з вересня після екстрадиції з Туреччини.

Печерський районний суд Києва пом'якшив запобіжний захід бізнесмену Сергію Кузярі, який є одним із фігурантів так званої "вугільної" справи разом з Віктором Медведчуком, Петром Порошенком та Володимиром Демчишиним.

Як повідомляє "РБК-Україна", арештованого у вересні 2021 року Кузяру відпустили під домашній арешт.

За словами його адвокатів Сергія Дарчука і Дмитра Безмаля, вранці 12 січня суд розглядав клопотання прокуратури про продовження арешту Кузяри ще на два місяці. Воно було відхилене, у зв'язку з чим підозрюваного випустили з-під варти.

"Суд змінив запобіжний захід на домашній арешт", - сказав адвокат Дарчук.

Нагадаємо, що у грудні 2014 року Україна почала купувати вугілля з шахт, розташованих на територіях, які були окуповані Росією та контролювалися бойовиками "ДНР" і "ЛНР".

Через кілька років цією угодою зацікавились правоохоронні органи. Слідство вважає, що особи, які санкціонували купівлю вугілля з окупованих територій, сприяли діяльності "Л/ДНР", поставили енергетичну сферу України у залежність від Російської Федерації та терористичних організацій, чим підірвали економічну безпеку держави, позбавивши її можливостей для диверсифікації джерел постачання енергетичних ресурсів, а також надали РФ більш широкі можливості для подальшого втручання у внутрішні справи України і ведення підривної діяльності.

Фігурантами справи стали колишній президент Петро Порошенко, колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Порошенка, Медведчука та Кузяру підозрюють за ч 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина - за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.

Кузяра був єдиним фігурантом, який перебував під вартою. Медведчук - під домашнім арештом, а Порошенко та Демчишин на сьогодні знаходяться за кордоном.