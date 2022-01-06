Печерський суд арештував майно Порошенка

Печерський районний суд Києва на засіданні 6 січня арештував майно підозрюваного в держзраді пʼятого президента, народного депутата Петра Порошенка.

Про це в Facebook повідомив народний депутат "Європейської солідарності" Володимир Арʼєв.

"Хто де, а ми з Ахтемом Чийгозом у Печерському Суді, який щойно, на третю річницю вручення Томоса і у Святий Вечір на замовлення Банкової арештував майно Порошенка", – написав він.

Він додав, що рішення ухвалила суддя Бортницька, яка притягалася раніше до дисциплінарної відповідальності.

Офіс генпрокурора на сторінці в Facebook повідомив, що "судом прийнято рішення про накладення арешту на майно підозрюваного, яке належить йому на праві власності відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Зокрема, це об’єкти нерухомості, корпоративні права та інше".

Заарештовано всі земельні ділянки, що належать Порошенкові, повʼязані з ним юридичні особи, вся нерухомість, банківські рахунки та корпоративні частки, пише УП з посиланням на джерела.

Адвокат Порошенко Ігор Головань на брифінгу заявив, що судді двічі заявляли відводи. Він зауважив, що ДБР, яке веде слідство, в юрисдикції Шевченківського райсуду, але справу розглядає Печерський. Адвокати подаватимуть апеляцію.

За словами співпартійниці Порошенка Ірини Геращенко, адвокати нардепа дізналися про судове засідання щодо арешту майна "випадково вчора ввечері". Адвокат Головань повідомив, що про засідання суду стало відомо з смс-повідомлення, яке надійшло напередодні на телефон одного з правозахисників. Головань наголосив, що відповідно до КПК такі клопотання розглядаються за участі народного депутата, який має бути повідомлений про судове засідання заздалегідь в установленому порядку.

Сам підозрюваний нині перебуває за кордоном, куди виїхав ще до офіційного оголошення підозри. Сьогодні він заявив, що планує повернутися до України 17 січня. Порошенко хоче скористатися правом народного депутата на невідкладний прийом генерального прокурора. Ірина Венедіктова, як відомо, підозру Порошенку не підписувала, бо була у відпустці. Замість неї це зробив її заступник.

Нагадаємо, за версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною.

Іншими фігурантами справи є нардеп Віктор Медведчук і бізнесмен Сергій Кузяра. Обидвом оголосили підозру ще восени. Тоді правоохоронці навели також аудіо розмов. Експертиза підтвердила, що одним із фігурантів записів є Медведчук. Він спілкувався щодо реалізації незаконних схем із представниками російської влади. Під час цих розмов нардеп озвучує, що має гарантії від вищих посадовців України. В аудіо також фігурує ім'я Петра Олексійовича, Гонтарєвої і Бориса Ложкіна.

У розмовах як учасники фігурують люди, ідентифіковані як російський віцепрем'єр Дмитро Козак, посол Росії Зурабов і помічник Путіна Сурков.

Після оголошення підозри Офіс генпрокурора подав до Печерського райсуду клопотання щодо обрання Порошенкові запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою з альтернативою застави в 1 млрд гривень. Аналогічний захід просили в цій справі для Медведчука, але він під домашнім арештом.