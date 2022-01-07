Активи “Прямого” та “5 каналу” не арештовано, – ДБР

"Арешт на корпоративні права на вказані канали та їхні активи не накладався".

Інформація про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал" не відповідає дійсності.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

У ДБР нагадали, що Печерський районний суд Києва на засіданні 6 січня арештував майно підозрюваного в держзраді пʼятого президента, народного депутата Петра Порошенка.

“Очікуваною реакцією стало розповсюдження неправдивої інформації про нібито накладення арешту на активи телеканалів “Прямий” та “5 канал”, власником яких є медіахолдінг “Вільні медіа”, що не відповідає дійсності, оскільки арешт на корпоративні права на вказані канали та їх активи не накладався”, – йдеться у повідомленні ДБР.

У Бюро наголосили, що у зв’язку з прийняттям згаданого судового рішення будь-яких обмежень діяльності засобів масової інформації не відбулося.

“З метою уникнення маніпуляцій та подальших інформаційних спекуляцій довкола даного кримінального провадження повідомляємо, що арешт накладено виключно на майно, корпоративні права, власником яких згідно відповідних державних реєстрів є п’ятий Президент України, повноваження якого припинено”, – зазначено у пресрелізі.

У ДБР підкреслили, що рішенням суду заборонено лише відчужувати арештоване майно, що не позбавляє власника користуватись іншими правами.

Нагадаємо, Печерський районний суд Києва на засіданні 6 січня арештував майно Порошенка.

Про арешт активів телеканалів "Прямий" та "5 канал" повідомили у політичній партії "Європейська солідарність".

За версією слідства, Порошенко в 2014 році вступив у змову з Віктором Медведчуком і низкою інших осіб, зокрема серед влади Росії, щоб відмовитися від вугілля з ПАР і постачати його з підприємств у ОРДЛО. Слідчі вважають, що Порошенко тиснув на Міненерго, щоби замість африканського вугілля на вимогу Росії купували вугілля у двох підприємств, що розташовані на тимчасово окупованих територіях і контролювалися терористами. Гроші за вугілля нібито прямо в руки терористів перевозили в готівці.

У СБУ додали, що в основу підозри Порошенку лягли покази свідків, висновки судових експертиз, аудіофайли, документи, на яких зафіксована інформація періоду 2014-2015 років та інші докази.

Порошенко вважає цю справу політичною.