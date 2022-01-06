Разом з майном Порошенка суд арештував активи "Прямого та "5 каналу", - "ЄС"

Політична партія "Європейська Солідарність" вважає незаконним і неправосудним рішення Печерського суду про арешт активів Петра Порошенка. Про це йдеться у заяві партії, опублікованій на офіційному сайті.

У "ЄС" майна називають спробою створити перешкоди для діяльності опозиції.

"Сила опозиції – не в грошах, а в принципах, загартованих часом цінностях і стійких переконаннях державників. Це вже на раз доведено подіями із новітньої української історії – починаючи від студентського протесту на граніті і завершуючи Революцією гідності", - йдеться у заяві.

Також у "Євросолідарності" повідомили, що суд арештував також активи «Прямого» та «5 каналу».

"«Прямий» та «5 канал» ще з листопада минулого року всім добре відомо: канали не належать Порошенку. Але це не заважає Офісу президента накладати на них арешт, демонструючи повний правовий «бєспрєдєл» і свої справжні наміри – зачистити інформаційний простір країни.

Україна – не Росія. Україна – не Білорусь. Україна – не Казахстан. І Україна – не Малоросія часів Януковича, якому дедалі більше уподібнюється Зеленський", - йдеться у заяві.

У "Євросолідарності" також запевнили, що Петро Порошенко повернеться в Україну в зазначени йдень. "Він повертається не для того, щоби захищатися від Зеленського, а для того, щоб боронити Україну від некомпетентного керівництва і зовнішньої агресії. Від спроб зелених клептократів збудувати авторитарний режим і придушити опозицію, як це відбулося в Білорусі, Росії та Казахстані. І як це Янукович марно намагався зробити в Україні. Українці дадуть гідну відповідь на ще одну спробу створити в Україні авторитарний режим", - резюмували в партії.