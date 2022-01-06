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Печерський суд розглядає клопотання про арешт майна Порошенка

Адвокати Порошенка звернулися до Київського апеляційного суду щодо порушення територіальної підсудності.

Печерський суд розглядає клопотання про арешт майна Порошенка
Игорь Головань
Фото: interfax.ua

Печерський суд має на меті у пришвидшеному режимі задовольнити клопотання ДБР щодо незаконного арешту майна п’ятого президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка. Про це заявив журналістам адвокат Порошенка Ігор Головань.

Він, зокрема, наголосив на тому, що Печерський суд не має права розглядати клопотання слідчих ДБР, оскільки Головне слідче управління Бюро здійснює фактичну діяльність у Шевченківському районі міста Києва.

Головань також зазначив, що Петра Порошенка про засідання суду ніхто не попередив, а адвокат отримав смс-повідомлення напередодні ввечері. 

«З’явившись сюди(в суд, - ред.), ми побачили, що три прокурори, яких ми ще не бачили документів, хто вони, представили клопотання про арешт майна Порошенка», – наголосив Головань.

Він також повідомив, що відвід судді, який заявили адвокати п’ятого Президента, був розглянутий миттєво і без їхньої участі: «Відвід був розглянутий блискавично, нас повідомили про розгляд відводу через 10 хвилин після того, як він був розглянутий. І суддя, як ми бачимо, абсолютно не дивлячись на норми закону, рухається в пришвидшеному режимі до прийняття якогось рішення», – наголосив Головань. 

Він також повідомив, що адвокати Порошенка звернулися до Київського апеляційного суду щодо порушення територіальної підсудності у цій справі.

«Ми побачили пакунок документів. Про якість цих документів – ми переконані, що це сміття, але все ж таки цього сміття – дві товсті теки. Сторінок 500, а то й більше. І нам, познущавшись над нашим великим адвокатським стажем, суддя «нарізала» цілу годину на те, щоб ми могли ознайомитися з цими документами і заперечити. Це порушує норми Європейської конвенції з прав людини, яка вимагає, щоб людині надавалися достатній час і можливості для формування позиції захисту. Але ми бачимо, чому ОГПУ, ДБР в порушення всіх законів подають сюди, в Печерський суд. Тому що в інших судах їм такого щастя поки що не забезпечать. Тому ми маємо абсолютне беззаконня», – наголосив Головань.

Він також зауважив, що клопотання про арешт майна, має погодити Генеральний прокурор, але воно підписане її заступником. 

Нагадаємо, раніше експрезидент Петро Порошенко повідомляв, що повернеться в Україну 17 січня.

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