Співай! Хто з політиків і як розважає виборців?

Напередодні Нового року Рух ЧЕСНО вирішив простежити, хто з політиків і як використовує творчість для привернення уваги виборців і чи вдається представникам шоу-бізнесу поєднувати політичну діяльність зі своєю кар’єрою.

Усе більше відомих людей іде із шоу-бізнесу в політику. Це змушує політиків зі стажем не відставати від моди і бути в тренді.

Перед новорічними святами Юлія Тимошенко заграла на барабанах. На її сторінці це відео жваво коментували, й у ЗМІ з’явилися новини про новий образ експрем’єрки.

Це відповідь технологів Тимошенко конкурентам, які часто під час агітаційних кампаній намагаються підкреслити вік очільниці партії “Батьківщина”.

Коли президентом став актор і комік Володимир Зеленський, який сам роками критикував президентів та їхні команди за недолугість, комунікація нардепів з виборцями дещо змінилася. Наприклад, нардеп Олександр Санченко презентував свій законопроєкт у двохвилинному ролику. У формі репу він проінформував молодь, що буде в новому законопроєкті.

На YouTube-каналі “Слуги народу” ролик набрав понад 110 тисяч переглядів, але хвилю позитивних коментарів, як на сторінці Тимошенко, нардепові Санченку зібрати не вдалося.

Фото: надано ЧЕСНО

“Радикал” Олег Ляшко на початку 2021 року в новорічній програмі заспівав колискову для сина: “Спи, маленький козачок, повертайся на бочок”. Найрезонансніший кліп політика — “Не відступай”, який набрав понад 750 тисяч переглядів.

Для привернення уваги виборців політики уже давно демонстрували свої творчі здібності, але, звісно, не так масово.

Одним із символів президента Леоніда Кучми стала гітара, на якій він грав “Два кольори, мої два кольори” та “Как много дєвушек хароших”.

Президент-утікач Віктор Янукович мав такий репертуар: від “Любимий город может спать спокойно” до пісень про шахтарів. У його карколомній кар’єрі був навіть дует із покійним Кобзоном.

Гітара — один із найулюбленіших інструментів політиків України. Приміром, чинний міський голова Києва Віталій Кличко десять років тому заграв на одній з телепрограм у Німеччині, і йому підспівувала дружина. При цьому Кличко зазначив, що боксує він краще, ніж грає.

Фото: надано ЧЕСНО

На той час у Києві мером був Леонід Черновецький. І хто-хто, а він не відставав з креативом. Наприкінці 2008 року пообіцяв киянам, що з’явиться на телеканалах під час “блакитного вогника”. Обіцянки так і не дотримав, але заспівав “Рідна мати моя” як подяку за вчасно сплачене комірне. Звісно, такий вчинок мера не залишився без уваги загальнонаціональних телеканалів.

Якщо одні політики застосовують музичні інструменти чи спів, щоб привернути увагу виборців, то інші на цьому ще й заробляють й використовують своє ім’я, аби потрапити в політику. Це — професійні музиканти або актори.

І тут перший, хто спадає на думку — президент Володимир Зеленський, якого обрали на хвилі популярності серіалу “Слуга народу”. Він так і назвав свою партію.

Шоумени мають значну перевагу над класичними політиками. Їм не треба думати, як на зустріч зібрати виборців — вони можуть заманювати людей концертною гречкою, та й на зустріч з відомим актором чи співаком приходять більш охоче. Але не всім митцям вдається поєднати політику й улюблену справу.

Не всі творчі люди витримують тривале перебування в політиці. Наприклад, соліст гурту “Океан Ельзи” Славко Вакарчук вже двічі вигравав вибори до Верховної Ради і двічі складав мандат, бо не міг поєднувати свою депутатську і творчу діяльність. Руслана Лижичко зрозуміла, що політика не для неї з першого разу і склала мандат після того, як стала народною депутаткою після Помаранчевої революції.

А інші якщо поєднують, то можуть робити це не досить якісно. Приміром, актор і “свободівець” Богдан Бенюк, який тривалий час був депутатом Київради, став одним із найзатятіших прогульників, оскільки був на репетиціях, коли засідала рада.

Фото: надано ЧЕСНО

Проте бували випадки, коли навіть відомі імена не гарантували перемогу на виборах.

Під час парламентської кампанії 2019 року українці спостерігали за неймовірним комбо — всеукраїнським туром Михайла Поплавського та Олега Винника.

Тоді співак Поплавський очолив список аграріїв, а Винник його палко підтримував.

Фото: надано ЧЕСНО

Фінал цього туру міг стати сюжетом для ще одного твору Михайла Старицького “Не судилось”. Партія набрала 0,5% голосів.

Але траплялося, що співаки не просто стали нардепами, а йшли працювати у виконавчу владу. Наприклад, Оксана Білозір, яка є кумою Петра Порошенка, свого часу була міністеркою культури.

Є представники шоу-бізнесу, які побували у владі, а далі повернулися й почали заробляти з новим розмахом й у новій сфері. До таких політиків належить, без сумніву, ексдепутат Київради Дмитро Гордон, який теж вдався до співу.

Це відео стало популярним у росіян, які замовляють йому нові пісні.

Фото: надано ЧЕСНО

Але тепер Гордон не лише співає. Після депутатства в Київраді він уже продає пташине молоко зі своїм зображенням і “шари Гордона” — новорічні кульки.

Рух ЧЕСНО просить підтримати його в конкурсі Responsibility Award 2021 Фонду родини Богдана Гаврилишина і проголосувати за проєкт збереження Біличанського лісу.