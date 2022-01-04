Через потік мігрантів з Білорусі Україна може втратити безвіз, – голова ДМС

Якщо потік мігрантів з Білорусі піде в Україну, то це створить ризики для безвізового режиму. Мігранти будуть прагнути потрапити в країни ЄС.

Про це голова Державної міграційної служби Наталія Науменко сказала в інтерв'ю РБК-Україна.

"Ми всі розуміємо, що мета цих мігрантів не Україна, а подальше переміщення в країни Європи. Існують певні ризики, пов'язані з цією ситуацією, зокрема це ризик втрати безвізу через наявність неконтрольованої міграції з України. Це ж якраз одна з умов призупинення безвізу", – сказала вона.

За її словами, Україна, звичайно, буде виконувати взяті на себе зобов'язання і приймати мігрантів в рамках реадмісії, "але знову ж таки виникатиме питання їх розміщення, ідентифікації та повернення в країну походження".

Нагадаємо, міграційна криза на кордоні між Білоруссю та Польщею виникла на початку листопада. Сотні мігрантів отаборилися біля польського кордону, сподіваючись потрапити на територію ЄС, але їх туди не пустили.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припускає, що міграційна криза на кордоні з Білоруссю може бути хитрим маневром, яким Росія маскує підготовку до нової агресії проти України. Аналогічну думку про використання мігрантів для відволікання уваги від дій Росії висловив державний секретар США Ентоні Блінкен кілька днів тому під час розмови з міністром закордонних справ Польщі Збіґнєвом Рау.

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський не виключає, що Росія перекидатиме мігрантів з білоруського кордону в Україну. За його словами, міграційну кризу на кордоні Польщі та Білорусі спровокував президент РФ Володимир Путін і це частина гібридної війни.