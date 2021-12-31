Президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян із традиційним новорічним привітанням.

У привітанні президент згадав, що цьогоріч держава святкувала 30-річчя Незалежності. Він також згадав людей, які весь час Незалежності будують Україну – "надвзвичайні люди і громадяни".

"Ті, хто для порятунку одного немовля здіймаються в небо, щоб на землі пролунало одне "дякую". Ті, хто здіймають у небо "Мрію", або доставити вакцину... Ті, хто щодня спускаються під землю, аби нам було світло і тепло. Хто щодня працює на землі, аби нам було ситно і смачно", – перерахував Зеленський.

Він згадав про вчителів, будівельників, людей з інвалідністю, учнів, спортсменів.

"Ті, хто весь цей час стоять у тіні – твій перший тренер, хто з дитинства казав тобі: терпи, вставай, через "не можу", щоб ти став чемпіоном. Ті, хто цьогоріч зробили мільйони щеплень, унікальні операції з трансплантації, і завдяки кому хтось може знову жити, знову дихати, знову любити. Хто не робить унікальних операцій, але працює медсестрою", – зазначив Зеленський.

Президент згадав про медиків, які під обстрілами робить важливі операції. Про матерів-героїнь, про дітей-переможців олімпіад і конкурсів, про мешканців Криму, які не втрачають надію повернутись додому. Він також називав конкретних видатних українців, які героїчно боролися з викликами і перемогли.

"Ті, хто захищає Україну з 2014 року і до сьогоднішнього дня. Захисники і захисниці України, герої, які 8 років боронять наші кордони і захищають їх у воді, повітрі, воді, в тилу ворога, представники різних військ і одного козацького роду. Як і всі громадяни України... Мільйони вас, що разом є одним великим "ми", – додав глава держави.

Зеленський, згадаючи спортивні досягнення України за цей рік, пожартував, що збірна програла Англії тільки щоб не псувати відносини зі стратегічним партнером.

Він також сказав, що "ми налякали олігархів" законом, а олігархи намагались намагати українців голодом і кризами. Зеленський нагадав, що цьогоріч ми зібрали рекордні врожаї.

У відеоролику президента знялися, зокрема, військові, медики, спортсмени.

Нагадаємо, в минулорічному привітанні президент згадав українських військових і медиків, а також заявив, що в нас нема іншого вибору, ніж бути супер-Україною.