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Зеленський обговорив з делегацією Катару інвестиції в українську економіку

Глава держави також привітав ініціативу щодо створення в Україні Університету гостинності на базі Катарського університету.

Зеленський обговорив з делегацією Катару інвестиції в українську економіку
Фото: president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з катарською делегацією на чолі з членом правлячої у Державі Катар династії шейхом Фейсалом бін Каcсімом Аль Тані. Сторони обговорили реалізацію спільних інвестиційних проектів у сферах інфраструктури, агропромислового, туристичного та готельного комплексів.

Як повідомляє пресслужба глави держави, Зеленський наголосив на важливості підписаних домовленостей у сфері аграрного співробітництва та взаємодії у готельно-туристичній галузі.

"Важливо, що вже маємо перші результати такої роботи – підписання відповідних меморандумів", – сказав президент.

Він відзначив суттєву активізацію двосторонніх відносин між двома країнами, зокрема наявний потенціал у торговельно-економічному співробітництві, підтвердженням чого стало збільшення показників вітчизняного експорту до Катару на 75%.

Глава держави також привітав ініціативу щодо створення в Україні Університету гостинності на базі Катарського університету.

Нагадаємо, раніше цього місяця прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що у 2021 році загальна сума іноземних інвестицій в економіку України складе 6,5 млрд доларів.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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