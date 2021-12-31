"Подальша військова ескалація не принесе більшої безпеки", – голова МЗС Німеччини про постачання Україні зброї

Бербок вважає, що деескалації треба досягати дипломатичним шляхом через перемовини з Росією в різних форматах.

Пріорітетом для країн Європейського Союзу в питанні безпеки України є недопущення подальшої ескалації. Про це в інтервʼю DPA повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Текст інтервʼю оприлюднений на сайті МЗС Німеччини.

Досягти недопущення ескалації, на погляд міністра, можна за допомогою дипломатії в "нормандському форматі" та через раду Росія-НАТО та в межах ОБСЄ.

"І країни G7, і Європейський Союз ясно дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на кордоні з Україною, і, перш за все, порушення міжнародного права і суверенітету України будуть мати величезні політичні та економічні наслідки для Росії", – зазначила вона.

За словами Бербок, якщо викласти всі варіанти дій, то вийде довгий список.

На питання про те, чи заперечує Бербок ідею постачання будь-якого озброєння Україні, вона відповіла: "Подальша військова ескалація не принесе Україні більшої безпеки".

Бербок також додала, що російський газопровід "Північний потік-2" не повинен використовуватися як енергетична зброя, а Бундестаг нині вивчає, чи є його запуск питанням геополітики.

Нагадаємо, минулого місяця Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії.

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вето стосувалося закупівлі Україною рушниць проти безпілотників, а також антиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.