"Подальша військова ескалація не принесе більшої безпеки", – голова МЗС Німеччини про постачання Україні зброї

Пріорітетом для країн Європейського Союзу в питанні безпеки України є недопущення подальшої ескалації. Про це в інтервʼю DPA повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.
Текст інтервʼю оприлюднений на сайті МЗС Німеччини.
Досягти недопущення ескалації, на погляд міністра, можна за допомогою дипломатії в "нормандському форматі" та через раду Росія-НАТО та в межах ОБСЄ.
"І країни G7, і Європейський Союз ясно дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на кордоні з Україною, і, перш за все, порушення міжнародного права і суверенітету України будуть мати величезні політичні та економічні наслідки для Росії", – зазначила вона.
За словами Бербок, якщо викласти всі варіанти дій, то вийде довгий список.
На питання про те, чи заперечує Бербок ідею постачання будь-якого озброєння Україні, вона відповіла: "Подальша військова ескалація не принесе Україні більшої безпеки".
Бербок також додала, що російський газопровід "Північний потік-2" не повинен використовуватися як енергетична зброя, а Бундестаг нині вивчає, чи є його запуск питанням геополітики.
Нагадаємо, минулого місяця Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії.
За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вето стосувалося закупівлі Україною рушниць проти безпілотників, а також антиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.