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"Подальша військова ескалація не принесе більшої безпеки", – голова МЗС Німеччини про постачання Україні зброї

Бербок вважає, що деескалації треба досягати дипломатичним шляхом через перемовини з Росією в різних форматах. 

"Подальша військова ескалація не принесе більшої безпеки", – голова МЗС Німеччини про постачання Україні зброї
Анналена Бербок
Фото: EPA/UPG

Пріорітетом для країн Європейського Союзу в питанні безпеки України є недопущення подальшої ескалації. Про це в інтервʼю DPA повідомила міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок.

Текст інтервʼю оприлюднений на сайті МЗС Німеччини.

Досягти недопущення ескалації, на погляд міністра, можна за допомогою дипломатії в "нормандському форматі" та через раду Росія-НАТО та в межах ОБСЄ. 

"І країни G7, і Європейський Союз ясно дали зрозуміти, що подальша військова ескалація на кордоні з Україною, і, перш за все, порушення міжнародного права і суверенітету України будуть мати величезні політичні та економічні наслідки для Росії", – зазначила вона.

За словами Бербок, якщо викласти всі варіанти дій, то вийде довгий список.

На питання про те, чи заперечує Бербок ідею постачання будь-якого озброєння Україні, вона відповіла: "Подальша військова ескалація не принесе Україні більшої безпеки".

Бербок також додала, що російський газопровід "Північний потік-2" не повинен використовуватися як енергетична зброя, а Бундестаг нині вивчає, чи є його запуск питанням геополітики. 

Нагадаємо, минулого місяця Берлін через Агентство НАТО з підтримки та постачання наклав вето на закупівлю Україною збройних систем для протистояння російській агресії. 

За словами міністра оборони України Олексія Резнікова, вето стосувалося закупівлі Україною рушниць проти безпілотників, а також антиснайперських систем через Агенцію НАТО з підтримки та постачання. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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