Путін "пригрозив" Байдену повним розривом дипломатичних відносин у разі накладення масштабних санкцій за вторгнення в Україну

Президент РФ Володимир Путін заявив, що введення масштабних санкції проти Росії у випадку ескалації ситуації в Україні загрожує повним розривом дипломатичних відносин зі США.

Про це йдеться у повідомленні Кремля за результатами телефонної розмови президентів США і Росії.

"З російської сторони була дана вичерпна відповідь на знову згаданий Джозефом Байденом варіант ухвалення "масштабних" санкцій проти Росії у випадку ескалації ситуація довкола України. Зокрема, сказано, що це стало б надсерйозною помилкою, яка фактично загрожує повним розривом російсько-американських відносин", – зазначено на сайті Кремля.

На тлі стягування російських військ до кордонів України та на її тимчасово окуповані території США і країни ЄС активізували роботу із розробки нових санкцій, які можуть бути накладені в разі вторгнення.

Більшість країн кажуть, що це будуть "безпрецедентні" економічні обмежувальні заходи, деякі – що вони вдарять як по оточенню Путіна, так і по всім росіянам.

Втім деталей, що саме можуть накласти, не повідомляють. Серед варіантів називають блокування запуску газогону "Північний потік-2" і відключення Росії від міжнародної платіжної системи SWIFT.