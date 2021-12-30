Питання щодо Порошенка на засіданні РНБО не розглядалися

Секретар РНБО каже, що жодних документів щодо пʼятого президента не надходило.

На сьогоднішньому засіданні Ради національної безпеки і оборони не розглядали питання обмежувальних заходів щодо підозрюваного в державній зраді пʼятого президента і нардепа Петра Порошенка.

Про це на брифінгу у відповідь журналістам повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

Він зазначив, що РНБО може розглядати тільки ті питання, які внесені документально. Станом на 30 грудня жодних документів щодо Порошенка надано не було.

"Ми працюємо тільки з документами, якщо відповідні документи будуть надіслані, ми обовʼязково розглянемо, тому що ми по-іншому працювати не можемо, не можемо не розглянути документ", – зазначив Данілов.

Нагадаємо, Петро Порошенко підозрюється у державній зраді та сприянні терористичним "ДНР" і "ЛНР" у так званій вугільній справі. Ще одним фігурантом цієї справи є підсанкційний народний депутат Віктор Медведчук, а також ексміністр енергетики Демчишин і повʼязаний з Медведчуком бізнесмен Кузяра.

За версією слідства, Порошенко в 2014 році нібито вступив у злочинну змову з Медведчуком і представниками влади Росії. Метою була відмова від вугілля з ПАР і постачання натомість вугілля з двох підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях і які були контрольовані терористами.

Гроші за вугілля мали піти на зарплати шахтарям, але слідство каже, що їх готівкою возили терористам.

Порошенко вважає справу політично мотивованою. Прокуратура просить для нього арешт із можливістю застави в 1 млрд гривень (аналогічний захід просили в цій справі Медведчуку, але він під домашнім арештом). Сам Порошенко нині перебуває за кордоном і каже, що повернеться в січні.