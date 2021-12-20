Порошенку підписали підозру в "вугільній" справі, - Турчинов

В "ЄС" упевнені, що "брудне шоу перетвориться у фарс".

Офіс генерального прокурора підписав підозру колишньому президенту Петру Порошенку у справі про закупівлю вугілля з тимчасово окупованих територій.

Про це на брифінгу в понеділок повідомив один із соратників Порошенка, колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Генеральний прокурор Венедіктова не підписала цей фейковий документ, не підписала цю підозру. Її підписав один із її заступників на прізвище Симоненко", - заявив він.

"Зеленський та його команда скеровують силові структури на боротьбу з політичною опозицією, і в першу чергу - з лідером опозиції "Європейською солідарністю" та безпосередньо її головою Петром Порошенком. Владі було достеменно відомо, що Порошенко збирається від'їжджати на заплановані зустрічі з Вселенським патріархом та європейськими лідерами. Враховуючи цю інформацію, вони почали брудне шоу, яке називалось "Негайне вручення чергової повістки Петру Порошенко на черговий допит", - сказав на брифінгу Турчинов.

Він повідомив, що підозра Порошенку стосується постачання вугілля в умовах військового протистояння 2014-2015 років.

"Ситуація тоді була надскладною, було реальне військове загострення, і в цих умовах тодішнє керівництво України змогло забезпечити енергетичну безпеку України, змогло дати тепло в оселі українців. Сьогодні владні силовики розповідають про підозру в цій сфабрикованій справі. Це виглядає особливо цинічно на фоні того, що в останні два роки Україна, на чолі якої стоїть Зеленський і його команда, повністю зруйнували енергетичну безпеку нашої держави, яку забезпечили президент Порошенко та уряди в 15-19 роках", - розповів він.

За словами Турчинова, зараз Порошенко знаходиться за кордоном, але збирається повернутися в Україну.

"Не сподівайтесь, після запланованих зустрічей та короткої відпустки Петро Порошенко повернеться в Україну і ваша чергова справа, чергове брудне шоу знову перетвориться у фарс", - заявив Турчинов.

Нагадаємо, що за версією Державного бюро розслідувань, у 2014-2015 роках тодішня влада України перерахувала не менше 205 млн гривень за вугілля з тимчасово окупованих територій Луганської та Донецької областей, не рахуючи коштів, сплачених у готівковій формі, із запланованих більше ніж 3,17 млрд гривень.

Фігурантами справи є колишній міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин, а також один із лідерів "ОПЗЖ" Віктор Медведчук та бізнесмен Сергій Кузяра.

Медведчука підозрюють за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Демчишина - за ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, Кузяру - за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України.