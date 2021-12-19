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У Литві заявили про готовність надати Україні летальну зброю

Про яке озброєння йдеться, голова міноборони не уточнив.

У Литві заявили про готовність надати Україні летальну зброю
Арвідас Анушаускас
Фото: tvs-24.com

Литва готова підтримати Україну всіма доступними засобами, включаючи передачу летальної зброї.

Про це у неділю, 19 грудня, міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас, повідомляє LRT.

Очільник військового відомства не уточнив, яке саме озброєння Литва передасть Україні.

"Я не буду зараз відповідати прямо, це питання багатосторонньої угоди, оскільки залучено кілька країн, не тільки донор і одержувач озброєнь, але також виробник і постачальник", – зазначив він.

Анушаускас наголосив, що "дипломатія буде успішною тоді, коли жертва агресії матиме всі засоби для захисту та забезпечення свого суверенітету".

Раніше під час зустрічі з Анушаускасом глава Пентагону Ллойд Остін розповів про підписання взаємної угоди про оборонні поставки між Вашингтоном та Вільнюсом. Він також назвав європейську країну "маяком демократії".

Сьогодні в Литві з візитом перебуває міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт. На пресконференції за підсумками візиту вона заявила, що Росія не може диктувати країнам НАТО, що їм робити.

Раніше міністр оборони України Олексій Резніков наголосив, що Київ потребує допомоги Заходу у вигляді не лише оборонного озброєння, а й наступального, оскільки Москва має плани розв'язати широкомасштабну війну.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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