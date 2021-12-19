США мають "чотиритижневе вікно", щоб запобігти вторгненню РФ в Україну, – CNN

Президент США Джо Байден доручив своїй адміністрації використати всі можливі інструменти для запобігання можливому вторгненню Росії в Україну.

За словами джерел CNN, Байден вирішив швидко діяти вже після перших даних розвідки восени, оскільки побоюється "повторення помилок", допущених у 2014 році, коли для США та Європи окупація Криму Росією була цілковитою несподіванкою.

Американський високопосадовець, якого цитує CNN, стверджує, що Сполучені Штати мають близько чотирьох тижнів, щоб запобігти новому вторгненню.

Джерела видання також повідомили, що санкції, які Вашингтон розробляє на випадок можливих військових дій з боку РФ, "будуть негайними, неперебонрними і спричинять значні втрати для російської економіки та фінансової системи". На відміну від них, запроваджені проти Росії санкції після окупації Криму та початку російської агресії на Донбасі у 2014 році "були спрямовані на стримування середньострокового та довгострокового розвитку конкретних російських державних фірм".

За словами офіційних осіб США, у 2014 році, коли Байден був віце-президентом, його прагнення озброїти Україну та запровадити надзвичайно жорсткі санкції проти Росії за агресію проти України було значною мірою відхилене президентом Бараком Обамою.

За словами джерел, знайомих із процесом, нині обмін розвідданими з Україною про планування Росії набагато активніший, ніж у 2014 році. Частково тому, що український уряд зараз є "надійнішим партнером", ніж тоді, сказав колишній високопосадовець НАТО, частково тому, що Байден твердо переконаний, що Україну не можна виключати з будь-яких дискусій щодо її майбутнього.

Як повідомили CNN європейські дипломати, адміністрація США на ранньому етапі ділилася незвичайно докладними розвідданими про пересування Росії з НАТО, G7 та європейськими союзниками.

"Я не бачив такого рівня координації на початку 2014 року", – заявив колишній високопосадовець НАТО, який вийшов на пенсію у вересні 2021 року.

Колишній помічник Держсекретаря США Том Малиновський та інші офіційні особи зазначають, що зараз ситуація суттєво відрізняється від 2014 року.

"Те, до чого потенційно готується Путін, вимагає дій, які будуть набагато помітнішими, ніж те, що ми бачили у 2014 році. Сили, які він накопичує, – це саме ті сили, які ви накопичили б, якби готувалися до тотального наземного вторгнення до країни, чого не сталося в 2014 році з російськими маленькими зеленими чоловічками", – сказав Малиновський.

Нагадаємо, за оцінкою західних розвідок, нове вторгнення РФ в Україну може початися у перші тижні 2022 року.

Попри всі застереження світової спільноти, Росія продовжує стягувати війська до кордону України.