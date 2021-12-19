Росія не може диктувати країнам НАТО, що їм робити, – міністр оборони ФРН

Ситуацію навколо російсько-українського конфлікту слід вирішувати "дипломатичним шляхом і за допомогою надійного стримування".

Російська Федерація не може "диктувати" країнам НАТО, що їм робити в контексті регіональної безпеки.

Про це міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила під час візиту до Литви.

"Ми маємо говорити одне з одним, а це означає обговорювати пропозиції, які висунула Росія. Це правильно і важливо. Втім, не може бути так, щоб Росія диктувала партнерам по НАТО, як їм себе позиціонувати ", – цитує Ламбрехт "Німецька хвиля".

За словами міністра, ситуацію навколо російсько-українського конфлікту потрібно вирішувати "дипломатичним шляхом і за допомогою надійного стримування".

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

У відповідь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ультиматум Росії щодо членства України в НАТО. він укотре наголосив, що процес інтеграції України до блоку залежить лише від України та країн-учасниць НАТО.