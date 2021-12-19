Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
Дикі вимоги Росії. Коли Москва сама себе переграла
ДБР намагалося вручити повістку Порошенку, але він сів в авто та поїхав
ДБР намагалося вручити повістку Порошенку, але він сів в авто та поїхав
Хто насправді править Китаєм. Усе про комуністичну еліту КНР
Хто насправді править Китаєм. Усе про комуністичну еліту КНР
Вас вітає «Гастрономія»!
Вас вітає «Гастрономія»!
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Євген Клопотенко: «Мене хейтять люди, які вважають, що я не вмію готувати і є просто чуваком з телека»
Головний архітектор Києва: «Люди постійно проти нової забудови, бо не розуміють і не знають, що насправді будуватимуть поруч»
Головний архітектор Києва: «Люди постійно проти нової забудови, бо не розуміють і не знають, що насправді будуватимуть поруч»
Ексголову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством
Ексголову Дніпропетровської облради підозрюють у зловживанні владою та погрозі вбивством
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки
Прикордонники “завернули” у Борисполі російську акторку, яка прилетіла на зйомки
ГоловнаСвіт

Росія не може диктувати країнам НАТО, що їм робити, – міністр оборони ФРН

Ситуацію навколо російсько-українського конфлікту слід вирішувати "дипломатичним шляхом і за допомогою надійного стримування".

Росія не може диктувати країнам НАТО, що їм робити, – міністр оборони ФРН
Крістіне Ламбрехт
Фото: delfi.lt

Російська Федерація не може "диктувати" країнам НАТО, що їм робити в контексті регіональної безпеки.

Про це міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила під час візиту до Литви.

"Ми маємо говорити одне з одним, а це означає обговорювати пропозиції, які висунула Росія. Це правильно і важливо. Втім, не може бути так, щоб Росія диктувала партнерам по НАТО, як їм себе позиціонувати ", – цитує Ламбрехт "Німецька хвиля".

За словами міністра, ситуацію навколо російсько-українського конфлікту потрібно вирішувати "дипломатичним шляхом і за допомогою надійного стримування".

Нагадаємо, 17 грудня Міністерство закордонних справ Росії оприлюднило проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

У відповідь генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг відкинув ультиматум Росії щодо членства України в НАТО. він укотре наголосив, що процес інтеграції України до блоку залежить лише від України та країн-учасниць НАТО.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , , ,
Читайте також