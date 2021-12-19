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Facebook і Telegram виплатили Росії штрафи через контент про “несанкціоновані акції”

З початку року російські суди призначили чотирьом інтернет-сервісам штрафів на понад 200 млн рублів. 

Facebook і Telegram виплатили Росії штрафи через контент про “несанкціоновані акції”
Фото: zn.ua

Facebook і Telegram виплатили Росії штрафи через контент, який Москва вважає незаконним.

Про це пише interfax.ru.

Facebook (тепер – компанія Meta Platforms, Inc.) виплатила 17 млн рублів ($229,643) “за відмову видалити заборонений у РФ контент”.

Проти компанії було відкрито чотири справи.

“Відповідно до банку даних Федеральної служби судових приставів (ФССП), на цей момент щодо компанії виконавчих проваджень немає”, – йдеться у повідомленні.

Також стало відомо, що Telegram виплатив Росії 15 млн рублів у шести виконавчих справах, порушених проти компанії.

“Найбільші інтернет-сервіси – Google, Telegram, Facebook, Twitter, TikTok, WhatsApp – регулярно притягуються у Росії до відповідальності за невидалення забороненого контенту, зокрема закликів до неповнолітніх брати участь у несанкціонованих акціях”, – йдеться у повідомленні.

Загальна сума призначених судами штрафів з початку цього року перевищує 200 млн рублів, додає видання.

Нагадаємо, восени Google оскаржив у Росії штрафи на понад $82 тисячі.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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