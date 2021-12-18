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Польща спростила порядок пропуску до країни для низки категорій

Зміни схвалено 17 грудня.

Польща спростила порядок пропуску до країни для низки категорій
Фото: EPA/UPG

17 грудня Рада Міністрів Республіки Польща прийняла зміни в порядку пропуску громадян. 

Про це повідомили у МВС України.

Зокрема, доповнено категорію осіб, яким для в'їзду до Польщі не потрібний негативний результат тестування.

До цього списку входять:

діти до 5 років;

особи, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;

громадяни, які перетинають кордон в рамках виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).

Нагадаємо, з 15 грудня люди, які прибувають до Польщі, крім сертифікату про вакцинацію, мають надати також негативні результати тесту польською або англійською мовою.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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