Польща спростила порядок пропуску до країни для низки категорій

17 грудня Рада Міністрів Республіки Польща прийняла зміни в порядку пропуску громадян.

Про це повідомили у МВС України.

Зокрема, доповнено категорію осіб, яким для в'їзду до Польщі не потрібний негативний результат тестування.

До цього списку входять:

діти до 5 років;

особи, які складають випускні іспити у школах, ліцеях та вищих навчальних закладах, іспити, які підтверджують кваліфікацію професії, що проводять екзаменаційні комісії та опікуни цих осіб;

громадяни, які перетинають кордон в рамках виконання робіт (водії вантажних транспортних засобів, члени екіпажів повітряних суден, обслуговуючий персонал потягів, члени екіпажу морських суден, особи, які працюють у медичних закладах).

Нагадаємо, з 15 грудня люди, які прибувають до Польщі, крім сертифікату про вакцинацію, мають надати також негативні результати тесту польською або англійською мовою.