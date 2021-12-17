Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них - у важкому стані.

У Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі "Північна верф" загорівся один з споруджуваних військових кораблів.

Про це повідомляє ТАСС.

Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них - у важкому стані.

За даними джерела агентства, пожежа сталася на військовому кораблі, який знаходиться на стапелях. У швидкій допомозі Санкт-Петербурга повідомили про трьох постраждалих, стан яких оцінюється як задовільний.

У соцмережах з'явилися відео пожежі. Очевидці стверджують, що горів корвет "Проворний", який будується для Міністерства оборони РФ.

Судостроительный завод «Северная верфь», Питер, вечер 17.12.21.

Прямо на стапелях горит ходовая рубка главного командного поста корвета "Проворный", строящегося для нужд Минобороны РФ.

Четыре человека пострадали, трое из них получили легкие повреждения, один в тяжелом состоянии. pic.twitter.com/6zieL5wyDZ — Vagabönd из Метавселенной ✨ (@Wild_Vagabond_) December 17, 2021

Оновлено. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", вогонь охопив майже весь військовий корабель, що будується на "Північній верфі" в Санкт-Петербурзі.

"Вогонь поширився на 800 кв м. Це майже весь корвет "Швидкий", - повідомляє агентство з посиланням на російську єдину чергово-диспетчерську службу.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Мурманську затонув плавучий док, де ремонтували авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Повідомляли, що авіаносець отримав пошкодження через падіння баштових кранів. Під час інциденту постраждали четверо працівників судноремонтного заводу.

У 2016 році "Адмірал Кузнєцов" брав участь у військовій операції в Сирії, з нього було здійснено більш ніж 400 бойових вильотів російських винищувачів. Два винищувачі зазнали катастрофи: Су-33 під час заходу на посадку на авіаносець "Адмірал Кузнєцов" викотився за межі палуби й упав у море, у другому випадку під час заходу на посадку розбився МіГ-29.

Британські збройні сили, які супроводжували "Адмірал Кузнєцов" на зворотному шляху після бомбардувань в Сирії, назвали російський авіаносець "кораблем ганьби".