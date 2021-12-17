Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
Порошенко "увірвався" в прямий ефір телеканалу "Рада"
Промоутер Усика висловився про ситуацію з відсутністю українського прапора в рингу після перемоги Ломаченка над Коммі
Промоутер Усика висловився про ситуацію з відсутністю українського прапора в рингу після перемоги Ломаченка над Коммі
У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал
У Києві на Малій Житомирській провалився асфальт, під яким виявили підвал
Росія заявила про готовність до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній країні
Росія заявила про готовність до негайних переговорів з НАТО в будь-якій нейтральній країні
Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО купівлі зброї Україною
Зеленський прокоментував інформацію про блокування двома членами НАТО купівлі зброї Україною
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
Головний український розвідник живе в одному маєтку з Гогілашвілі (оновлено)
У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
У "Нафтогазі" визнали, що не зможуть довго утримувати низькі ціни на газ для населення
Ось що означає ігнорувати Ярмоленка: Моєс установив антирекорд АПЛ
Ось що означає ігнорувати Ярмоленка: Моєс установив антирекорд АПЛ
Чи злетить ЮНА і до чого тут МАУ
Чи злетить ЮНА і до чого тут МАУ
ГоловнаСвіт

У Росії на верфі загорівся військовий корабель, є постраждалі (оновлено)

Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них - у важкому стані.

У Росії на верфі загорівся військовий корабель, є постраждалі (оновлено)
Фото: Скріншот відео

У Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі "Північна верф" загорівся один з споруджуваних військових кораблів.

Про це повідомляє ТАСС.

Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них - у важкому стані.

За даними джерела агентства, пожежа сталася на військовому кораблі, який знаходиться на стапелях. У швидкій допомозі Санкт-Петербурга повідомили про трьох постраждалих, стан яких оцінюється як задовільний.

У соцмережах з'явилися відео пожежі. Очевидці стверджують, що горів корвет "Проворний", який будується для Міністерства оборони РФ. 

Оновлено. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", вогонь охопив майже весь військовий корабель, що будується на "Північній верфі" в Санкт-Петербурзі.

"Вогонь поширився на 800 кв м. Це майже весь корвет "Швидкий", - повідомляє агентство з посиланням на російську єдину чергово-диспетчерську службу.

Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Мурманську затонув плавучий док, де ремонтували авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Повідомляли, що авіаносець отримав пошкодження через падіння баштових кранів. Під час інциденту постраждали четверо працівників судноремонтного заводу.

У 2016 році "Адмірал Кузнєцов" брав участь у військовій операції в Сирії, з нього було здійснено більш ніж 400 бойових вильотів російських винищувачів. Два винищувачі зазнали катастрофи: Су-33 під час заходу на посадку на авіаносець "Адмірал Кузнєцов" викотився за межі палуби й упав у море, у другому випадку під час заходу на посадку розбився МіГ-29.

Британські збройні сили, які супроводжували "Адмірал Кузнєцов" на зворотному шляху після бомбардувань в Сирії, назвали російський авіаносець "кораблем ганьби".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також