У Санкт-Петербурзі на суднобудівному заводі "Північна верф" загорівся один з споруджуваних військових кораблів.
Про це повідомляє ТАСС.
Відомо про щонайменше чотирьох постраждалих, один з них - у важкому стані.
За даними джерела агентства, пожежа сталася на військовому кораблі, який знаходиться на стапелях. У швидкій допомозі Санкт-Петербурга повідомили про трьох постраждалих, стан яких оцінюється як задовільний.
У соцмережах з'явилися відео пожежі. Очевидці стверджують, що горів корвет "Проворний", який будується для Міністерства оборони РФ.
Судостроительный завод «Северная верфь», Питер, вечер 17.12.21.— Vagabönd из Метавселенной ✨ (@Wild_Vagabond_) December 17, 2021
Прямо на стапелях горит ходовая рубка главного командного поста корвета "Проворный", строящегося для нужд Минобороны РФ.
Четыре человека пострадали, трое из них получили легкие повреждения, один в тяжелом состоянии. pic.twitter.com/6zieL5wyDZ
Оновлено. Як повідомляє "Інтерфакс-Україна", вогонь охопив майже весь військовий корабель, що будується на "Північній верфі" в Санкт-Петербурзі.
"Вогонь поширився на 800 кв м. Це майже весь корвет "Швидкий", - повідомляє агентство з посиланням на російську єдину чергово-диспетчерську службу.
Нагадаємо, у жовтні 2018 року в Мурманську затонув плавучий док, де ремонтували авіаносець "Адмірал Кузнєцов". Повідомляли, що авіаносець отримав пошкодження через падіння баштових кранів. Під час інциденту постраждали четверо працівників судноремонтного заводу.
У 2016 році "Адмірал Кузнєцов" брав участь у військовій операції в Сирії, з нього було здійснено більш ніж 400 бойових вильотів російських винищувачів. Два винищувачі зазнали катастрофи: Су-33 під час заходу на посадку на авіаносець "Адмірал Кузнєцов" викотився за межі палуби й упав у море, у другому випадку під час заходу на посадку розбився МіГ-29.
Британські збройні сили, які супроводжували "Адмірал Кузнєцов" на зворотному шляху після бомбардувань в Сирії, назвали російський авіаносець "кораблем ганьби".