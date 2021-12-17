У Білорусі засудили до 13 років блогера Едуарда Пальчиса

Його визнали винним в організації заворушень після виборів 2020 року.

Мінський міський суд у п'ятницю, 17 грудня, виніс вирок опозиційному блогеру, політичному в'язню Едуарду Пальчису. Його засудили до 13 років колонії, повідомляє правозахисний центр "Весна".

Його визнали винним в організації масових заворушень після президентських виборів 2020 року та інших злочинах за чотирма статтями Кримінального кодексу Білорусі.

31-річний Едуард Пальчис - відомий політичний блогер з Білорусі, автор телеграм-каналу Palchys, який режим Олександра Лукашенка визнав екстремістським.

У 2015 році Пальчис уже фігурував в кримінальний справі. Тоді він під псевдонімом Джон Сільвер публікував на своєму сайті 1863х історичні матеріали та критичні статті проти білоруської та російської влади. Його заарештували в Росії та екстрадували до Білорусі в травні 2016 року, де він був звинувачений у розпалюванні расової, національної чи релігійної ворожнечі, а також у поширенні порнографічних матеріалів.

Наприкінці жовтня того ж року Мінський міський суд визнав блогера винним і засудив його до 1 року 9 місяців без направлення в установу відкритого типу. Враховуючи час перебування в СІЗО, під підпискою йому довелося провести один місяць.

У 2020 році блогер, який не полишав кар'єри, знову опинився за ґратами.

Нагадаємо, що кілька днів тому ще одного відомого білоруського блогера Ігоря Лосика засудили до 15 років колонії в рамках кримінальної справи проти Сергія Тихановського. Сам Тихановський отримав 18 років позбавлення волі.