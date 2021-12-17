Вдова Піночета Лусія Іріарт померла у віці 99 років

Фото: EPA/UPG Лусія Іріарт з Піночетом, 1998 рік

У Чилі в четвер, 16 грудня, померла вдова Августо Піночета Лусія Іріарт. Їй було 99 років.

"У віці 99 років в оточенні рідних і близьких померла моя улюблена бабуся. Вона залишає великий слід у наших серцях. Вона віддала своє життя служінню чилійцям... Спочивай з миром", - повідомила в твіттері її онука Каріна Піночет.

Лусія Іріарт народилася в 1922 році в родині адвоката та колишнього міністра внутрішніх справ Чилі Освальдо Іріарта Корвалана. У 1943 році вона вийшла за військового Августо Піночета (1915 - 2006). У них було п'ятеро дітей: три доньки та двоє синів.

У 1973 році Піночет здійснив військовий переворот у Чилі та на 17 років очолив цю латиноамериканську країну. Під час його диктатури в 70-80-х Іріарт була радницею свого чоловіка та здійснювала великий вплив на політику країни.

За роки диктатури в Чилі було вбито понад три тисячі людей, десятки тисяч зазнали тортур.