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В МЗС назвали три пріоритетні напрямки американської допомоги Україні

Голова МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що майбутнє України вирішується в Києві, а не в Москві.

В МЗС назвали три пріоритетні напрямки американської допомоги Україні
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба назвав три пріоритетні напрямки допомоги Україні з боку США. Зокрема, це: надання Україні сучасної зброї, поглиблений обмін розвідувальною інформацією та запровадження економічних санкцій проти держави-агресора.

Про це він заявив в інтерв’ю американському телеканалу CNBC

"Американська зброя, військові технології та поглиблений обмін розвідувальною інформацією здатні рятувати життя українських військових і допомагати нам оборонятися", - сказав Кулеба.

Міністр наголосив, що майбутнє України вирішується в Києві, а не в Москві. Україна здатна обороняти себе і покладається на власне військо.Разом з тим допомога партнерів суттєво допомагає державі протидіяти російській агресії та стримувати подальшу ескалацію з боку РФ.

Нагадаємо, раніше керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у інтервʼю Military Times, що Україні потрібна додаткова підтримка з боку США. 

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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