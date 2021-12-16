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Суд Ростова-на-Дону підписав Росії явку з повинною, - МЗС

Це рішення зміцнить позицію України в провадженнях проти Росії в міжнародних інстанціях.

Суд Ростова-на-Дону підписав Росії явку з повинною, - МЗС

У Міністерстві внутрішніх справ України прокоментували рішення російського суду, який у розкрив інформацію про постачання продуктів російським військовим на окуповані території Донецької та Луганської областей.

Спікер МЗС Олег Ніколенко в коментарі LB.ua зазначив, що таким рішенням суд "підписав Росії явку з повинною".

"Визнання в рішенні російського суду присутності збройних сил Російської Федерації на тимчасово окупованій території України є черговим переконливим нівелюванням ключового аргументу Москви про нібито «внутрішньоукраїнський» характер конфлікту на Донбасі. Цього разу РФ власноруч створила юридичний прецедент, який чітко зафіксував її статус як сторону міжнародного збройного конфлікту", - сказав Ніколенко.

Він наголосив, що це рішення зміцнить позицію України в провадженнях проти Росії в міжнародних судових інстанціях.

"Російським юристам стане дедалі важче називати біле чорним, а чорне білим. Вердикт ростовського судді наблизив притягнення російської влади до міжнародно-правової відповідальності. Не дивно, що російська сторона почала видаляти згадане судове рішення із публічного доступу. Але приховати злочини Росії проти України не вдасться", - додав спікер МЗС.

Нагадаємо, Кіровський районний суд у Ростові-на-Дону у вироку, винесеному у справі про хабарництво, згадав про постачання продуктів харчування "у військові частини Збройних Сил РФ", розташовані на окупованій території Донецької Луганської областей. У документі йдеться, що постачання 1300 тонн продовольства до "ДНР" та "ЛНР" здійснювалося зі складу один раз на два тижні. Колону формували з понад 70 машин. З тексту вироку випливає, що постачання відбувалося як мінімум у 2018-2019 роках.

Після обіду 16 грудня текст вироку із сайту зник, а в Кремлі пояснили це помилкою.

Як відомо, Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої". Митну та прикордонну служби України до огляду цих вантажівок не допускають. Міністерство закордонних справ України протестує проти цих порушень, проте російське МЗС не реагує.

Під виглядом "гумконвоїв", Росія направляє на Донбас матеріали та озброєння для бойовиків.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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