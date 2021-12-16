"Укрзалізниця" запускає "Слобожанський експрес", що з’єднає східні регіони країни

АТ "Укрзалізниця" 18 грудня запускає новий регіональний потяг "Слобожанський експрес", який сполучить Луганську, Харківську та Сумську області.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Свій перший тестовий рейс поїзд здійснить за маршрутом Попасна – Харків – Суми. На постійній основі курсуватиме у сполученні Попасна – Харків, Харків – Ворожба.

На маршруті курсуватиме дизель-потяг ДПКР-3 виробництва Крюківського вагонобудівного заводу.

"Цей поїзд має максимальну швидкість 140 км/год, у його складі три вагони на 170 місць. Поїзд має сучасні елементи інтер’єру та екстер’єру і пристосований для перевезення маломобільного населення", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 13 грудня в перший рейс вирушив поїзд №5/6 Маріуполь - Рахів. Це - найдовший пасажирський маршрут в Україні, його протяжність становить 1806 км.

Новий поїзд курсує із зупинками в Запоріжжі, Дніпрі, Білій Церкві, Львові, Івано-Франківську, Яремчі, Татарові, Ворохті, Ясіні та Квасах. Час у дорозі - більше доби.

З Маріуполя він відправляється о 8:08 ранку, а в Рахів прибуває в 11:42 наступного дня (27 год. 34 хв). У зворотньому напрямку поїзд відправляється о 12:40, а прибуває в 17:26 наступного дня (28 год. 46 хв).

У 2021 році до 30-річчя незалежності України Кабмін створив трансукраїнську магістраль М-30, об'єднавши дороги М-04 і М-12. Її загальна протяжність становить 1418,2 км, а з під'їздами до Вінниці, Хмельницького, Луганська, аеропорту "Хмельницький" і обходом Дніпра - 1446,6 км.