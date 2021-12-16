Суд у Ростові розкрив інформацію про постачання продуктів російським військовим на Донбас

Суддя Кіровського районного суду в Ростові-на-Дону Леонард Шолохов у вироку, винесеному у справі про хабарництво, згадав про постачання продуктів харчування "у військові частини Збройних Сил РФ", розташовані на окупованій території Донецької Луганської областей. Таким чином російський суд підтвердив присутність російських солдатів на сході України.

Увагу на вирок від 10 листопада звернуло "Радіо Свобода".

Після обіду 16 грудня текст вироку із сайту зник, однак видання має збережену копію відповідної сторінки сайту станом на вечір 15 грудня.

Заступника регіонального керівника ТОВ "Технологія" на прізвище Забалуєв визнали винним за статтею про посередництво в хабарництві і засудили до п'яти з половиною років колонії. За версією звинувачення, у січні-листопаді 2019 року Забалуєв передав 990 тис. рублів від свого начальника керівнику Центру державного санітарно-епідеміологічного нагляду Південного військового округу. У вироку згадується, що до посадових обов'язків обвинуваченого входили закупівля та продаж продовольства, яке "призначалося для відправки до військових частин Збройних Сил РФ, що дислокуються на території ДНР та ЛНР".

У документі також йдеться, що постачання 1300 тонн продовольства до "ДНР" та "ЛНР" здійснювалося зі складу один раз на два тижні. Колону формували з понад 70 машин. З тексту вироку випливає, що постачання відбувалося як мінімум у 2018-2019 роках.

"Радіо Свобода" зазначає, що, за приблизними підрахунками, 1300 тонн продовольства раз на два тижні вистачило б для забезпечення приблизно 26 тисяч людей.

У Кремлі, який постійно заперечує присутність своїх військ на териториії Донбасу, прокоментували рішення суду. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що у формулюванні "припустилися помилки". При цьому він визнав, що продовольство постачалося, але нібито не для військових, а як гуманітарна допомога.

"Ну, напевно, йдеться про помилку тих, хто писав цей текст. Тому що це неможливо. Ніяких збройних сил Російської Федерації біля самопроголошених республік був і немає. Збройні сили Російської Федерації є біля Російської Федерації. Гуманітарна допомога постійно постачається, ви знаєте про це. Вона постачається у ці республіки. Ці республіки гостро потребують цієї допомоги. Але про жодні поставки, які ви процитували, мови йти не може. Це помилка тих, хто складав цей документ", - заявив Пєсков.

Нагадаємо, Росія з серпня 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбас так звані "гуманітарні конвої". Митну та прикордонну служби України до огляду цих вантажівок не допускають. Міністерство закордонних справ України протестує проти цих порушень, проте російське МЗС не реагує.

Під виглядом "гумконвоїв", Росія направляє на Донбас матеріали та озброєння для бойовиків.