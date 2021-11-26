На окупований Донбас прибула група кадрових військових РФ, - розвідка

На тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців. Їхнім завданням є посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів.

Про це повідомляє пресслужба Головного управляння розвідки Міноборони.

"Командування ЗС РФ продовжує направляти кадрових російських офіцерів та військовослужбовців контрактної служби окремих військово-облікових спеціальностей для виконання завдань у складі з’єднань і частин 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК оперативного угруповання російських окупаційних військ. Цього тижня на тимчасово окуповану територію в Донецькій та Луганській областях прибула чергова група кадрових російських військовослужбовців для посилення розвідувально-диверсійних та саперних підрозділів", - сказано в повідомленні.

За даними української розвідки, активізація застосування противником розвідувально-диверсійних груп та інтенсивне мінування місцевості призводять до втрат серед особового складу окупантів.

У ГУР Міноборони наголосили, що такі випадки російські пропагандисти намагаються приховати та використати для дискредитації українських військових.

Минулого тижня начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив про те, що Росія накопичила близько 92 000 військових поблизу кордонів України та може готувати наступ на січень-лютий. Кремль традиційно говорить, що переміщення його військ у межах його кордонів не повинно хвилювати інші країни, а також звинувачує Україну і США у провокуванні.

У РНБО на сьогодні не бачать загроз щодо широкомасштабного вторгнення російських військ до України, хоча не виключають зміни ситуації.

Видання "Донбас.Реалії" встановило, що навчання окупаційних військ ОРДЛО, про які на початку тижня повідомила українська розвідка, відбуваються на полігоні біля міста Чистякове (колишній Торез). Маневри відбуваються під наглядом комісії Збройних сил РФ.