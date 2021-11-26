​Доба в зоні ООС минула без втрат

За минулу добу в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі не було ні загиблих, ні поранених українських військових. Російські збройні формування 14 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляється в ранковому зведенні пресцентру ООС.

Стріляли біля Луганського, Авдіївки, Лебединського, Південного, Новотошківського, Катеринівки, Попасної, Новоолександрівки, Красногорівки та Світлодарська.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - сказано у зведенні.

З ночі п'ятниці жодного обстрілу поки що не було.

Нагадаємо, що 24 листопада на Донбасі було дев'ять обстрілів без втрат, а 23-го один військовий отримав поранення.

Загалом з 27 липня 2020 року, відколи діє нинішнє так зване перемир'я, загинули 66 українських бійців, ще 275 отримали поранення.