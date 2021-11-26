Стефанчук анонсував на грудень нову редакцію змін до Конституції в частині децентралізації
Стефанчук анонсував на грудень нову редакцію змін до Конституції в частині децентралізації
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Як Білорусь стала диктатурою. Урок для українців
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Помер колишній мер Києва Олександр Омельченко
Помер колишній міський голова Тернополя Богдан Левків
Помер колишній міський голова Тернополя Богдан Левків
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Журналісти повідомили, що Єрмак святкував ювілей на держдачі в Карпатах. В Офісі президента заперечили
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Кабмін звільнив керівника податкової служби
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Зеленський озвучив назву нового українського авіаперевізника й анонсував будівництво трьох аеропортів
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
Житло в Києві та областях: скільки коштують квартири та до чого варто готуватися
ГоловнаСуспільствоВійна

​Доба в зоні ООС минула без втрат

Російські збройні формування 14 разів порушили "тишу".

​Доба в зоні ООС минула без втрат
Фото: Макс Левин

За минулу добу в зоні проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі не було ні загиблих, ні поранених українських військових. Російські збройні формування 14 разів порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляється в ранковому зведенні пресцентру ООС.

Стріляли біля Луганського, Авдіївки, Лебединського, Південного, Новотошківського, Катеринівки, Попасної, Новоолександрівки, Красногорівки та Світлодарська.

"Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - сказано у зведенні.

З ночі п'ятниці жодного обстрілу поки що не було.

Нагадаємо, що 24 листопада на Донбасі було дев'ять обстрілів без втрат, а 23-го один військовий отримав поранення.

Загалом з 27 липня 2020 року, відколи діє нинішнє так зване перемир'я, загинули 66 українських бійців, ще 275 отримали поранення.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також