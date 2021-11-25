МЗС заперечило заяви РФ про наявність доказів "наступальних дій" України у звітах СММ ОБСЄ

Міністерство закордонних справ заявило, що речниця російського МЗС Марію Захарову в поширенні дезінформації про "наступальні дії" України на Донбасі.

Захарова в четвер, 25 листопада, заявила, що звіти Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ нібито свідчать про просування Збройних сил України в районі населених пунктів Гранітне і Старомар'ївка.

Український речник Олег Ніколенко назвав це дискредитацією роботи СММ.

"Заяви про нібито наявність в її звітах тверджень про наступальні дії Збройних Сил України не відповідають дійсності. Такі інсинуації мають одну мету: надати інформаційне прикриття російським військам на тлі загострення ними безпекової ситуації на Донбасі та вздовж українського кордону", - вважає він.

За словами Ніколенка, звіти СММ насправді говорять про системні обмеження свободи пересування на тимчасово окупованих територіях, блокування засобів зв’язку і спостереження, загрози особистій безпеці міжнародних спостерігачів зі сторони збройних формувань РФ.

"Ситуація набула таких безпрецедентних масштабів, що змусила главу СММ ОБСЄ на початку листопада офіційно звернутися із закликом розблокувати роботу місії в непідконтрольних українському урядові районах. Росія цей заклик, як і інші подібні заклики міжнародної спільноти, проігнорувала", - йдеться в його коментарі.

П"ідвищення інтенсивності російської дезінформації, погрози російських чиновників на адресу України вказують на те, що в Москві продовжують керуватися логікою конфлікту. Саме тому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і весь МЗС нині максимально консолідують підтримку міжнародних партнерів, аби зміцнити безпеку нашої держави та її громадян і стримувати Росію від подальших агресивних дій", - заявив представник МЗС.

Нагадаємо, що представники України неодноразово заявляли, що ніякого наступу на Донбасі не планується. Про це говорили і головнокомандувач Збройних сил України, і президент Володимир Зеленський, і міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.