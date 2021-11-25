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СБУ провела антитерористичні навчання в зоні ООС

Спецпризначенці нейтралізували "терористів" і звільнили "заручників".

Служба безпеки України провела антитерористичні навчання у районі проведення операції Об’єднаних сил. Цього разу у Старобільському районі Луганської області.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Метою навчань була перевірка готовності до протидії можливим диверсіям і підвищення рівня міжвідомчої взаємодії під час проведення спецоперацій.

За легендою, "терористи" проникли на територію СІЗО й захопили в "заручники" працівників. Злочинці вимагали звільнити в'язнів.

Оскільки вимогу "терористів" не було виконано одразу, їхні спільники підірвали міст через річку Айдар.

За сценарієм, бійці Центру спеціальних операцій СБУ "А" нейтралізували "терористів" і звільнили "заручників". Вибухотехніки виявляли вибухівки та знешкоджували їх.

Решта учасників навчань відновили транспортне сполучення через річку, звівши понтонну переправу, і локалізували наслідки диверсії. Умовних диверсантів затримали.

У навчаннях брали участь підрозділи СБУ, ЗСУ, Держприкордонслужби, ДСНС, Нацгвардії, Нацполіції, Держспецзв’язку, прокуратури, Державної кримінально-виконавчої служби, органи державної влади та місцевого самоврядування.

Раніше повідомляли, що українські силовики проведуть навчання на кордоні з Білоруссю.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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