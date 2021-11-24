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Окупанти в Криму знесли будинок літнього кримського татарина

Земельна ділянка Рустема Усеїнова була визнана самовільно зайнятою.

В окупованому Криму російські окупанти знесли будинок літнього кримськотатарського активіста Рустема Усеїнова.

Про це повідомила перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

"В Криму російський окупант позбавляє права кримських татар жити на власній землі. Сьогодні незаконно знесли дім літнього кримськотатарського активіста Рустема Усеїнова за його відсутності. Попри те, що він подав апеляційну скаргу на рішення "суду" про знесення, яка не була розглянута", - написала Джапарова у Twitter.

Як повідомляє “Суспільне Крим”, 3 серпня набуло чинності рішення "Судакського міського суду" за позовом окупаційної адміністрації міста Судака. Згідно з ним земельна ділянка Рустема Усеїнова була визнана самовільно зайнятою, тому предписується звільнити її у тридцятиденний термін. Усеїнов подав на це рішенн апеляційну скаргу, яка наразі перебуває на розгляді в окупаційному Верховному суді Криму. Попри це судовий пристав-виконавець Наталія Пугачова призначила примусове виконання рішення суду на 24 листопада.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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