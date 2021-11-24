Фото: СБУ

Контррозвідка СБУ викрила у Вінницькій області посадовця однієї з військових частин Повітряних сил Збройних Сил України на прихованому збиранні секретних відомостей.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Встановлено, що посадовець приховано збирав дані державної таємниці на робочому місці. Для цього він незаконно копіював секретні оборонні відомості і зберігав їх за місцем свого проживання", - йдеться у повідомленні.

У ході слідчих дій у зловмисника вилучено незаконно одержані матеріали щодо систем захисту вітчизняних оборонних об’єктів, у тому числі підрозділів бойової авіації. Перевіряється інформація щодо причетності військовослужбовця до агентурної мережі російських спецслужб.

Крім того, у ході досудового розслідування встановлено факт добровільного набуття громадянства РФ його двома близькими родичами. За даними слідства, до 2017 року вони постійно проживали на території тимчасово окупованої АР Крим.

При цьому один з них приховав наявність російського громадянства під час вступу до одного із закладів вищої освіти Збройних Сил України.

За матеріалами СБУ йому скасовано допуск до держтаємниці та звільнено з лав військового вишу.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 422 (розголошення відомостей військового характеру, що становлять державну таємницю, або втрата документів чи матеріалів, що містять такі відомості) Кримінального кодексу України.

Фото: СБУ