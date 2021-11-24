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Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО

Рішення Путіна суперечить цілям Мінських домовленостей.

Євросоюз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з ОРДЛО
Фото: coe.int

Європейський Союз закликав Росію скасувати указ про визнання товарів з окупованих районів Донецької і Луганської областей.

Про це йдеться в заяві речника Європейської служби зовнішніх дій.

"Європейський Союз висловлює жаль з приводу російського указу, підписаного президентом Путіним 15 листопада, про спрощення правил торгівлі та здійснення заходів із ширшого доступу товарів на територію тимчасово непідконтрольних уряду районів Донецької та Луганської областей України. Цей указ має на меті подальше відокремлення від України районів Донецької та Луганської областей, що є тимчасово непідконтрольними уряду, всупереч цілям Мінських домовленостей", - сказано в ній.

Євросоюз вважає, що такими діями Росія порушує суверенітет та територіальну цілісність України та перешкоджає мирному врегулюванню.

"Ми закликаємо Росію скасувати це рішення та припинити здійснювати односторонні дії, які лише провокують подальше поглиблення конфлікту на сході України. Європейський Союз буде продовжувати свою політику невизнання у цьому сенсі", - наголошується у заяві.

Нагадаємо, що указом Путіна від 15 листопада Росія визнала видані в ОРДЛО сертифікати про походження товарів та допускає їх нарівні з російськими до державних закупівель. Також скасовано експортні й імпортні квоти для переміщення товарів між Росією та окупованими територіями.

В окупаційній адміністрації Луганської області це рішення назвали потужним кроком до інтеграції окупованих територій з російською економікою.

Міністерство закордонних справ України у свою чергу направило Росії ноту протесту через указ Путіна.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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