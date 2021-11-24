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NASA запустила в космос корабель, щоб розбити його об астероїд

Місія планетарної оборони від об'єктів з космосу отримала назву DART.

Фото: NASA

З космодрому "Ванденберг" у Каліфорнії стартувала ракета Falcon 9 з космічним кораблем, який хочуть розбити об один із астероїдів подвійної системи Дідим.

Про це повідомляється на сайті NASA, трансляція запуску також велась на Youtube.

Запущений космічний апарат спробує змінити орбіту навколоземного астероїду шляхом контрольованого тарану через рік - 2 жовтня 2022 року . Місія, яка отримала назву DART (Double Asteroid Redirection Test), – це перша спроба перевірити реальність такого методу захисту Землі від небезпечних космічних об'єктів.

Приблизно за 10 днів до удару мініатюрний супутник під назвою Light Italian CubeSat for Imaging of Asteroids (LICIACube) відокремиться від основного космічного корабля, що дозволить передавати зображення удару назад на Землю. У поєднанні із спостереженнями за допомогою наземних телескопів і бортової камери, яка зніматиме останні моменти перед зіткненням, ці записи повинні дозволити вченим обчислити ступінь, до якої удар змінив орбіту астероїду.

Очікується, що він змінить швидкість меншого астероїда на 1% і змінить його орбітальний період навколо більшого астероїда на кілька хвилин.

У 2027 році до астероїда має дістатися європейська станція Hera, яка детально дослідить систему та додатково підтвердить зміну його орбіти. 

Запуск ракети відбувся о 8:21 годині ранку за київським часом.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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