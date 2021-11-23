У Павлограді викрили поліцейський наркосиндикат

Рік тому місцевий відділок поліції розформували через зв'язок з наркоторговцями.

Державне бюро розслідувань і Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції викрили злочинну організацію, яка займалася розповсюдження наркотиків у Павлограді.

Про це повідомляються на сайтах ДБР, Нацполіції та Офісу генерального прокурора.

До складу групи входили колишні та чинні працівники поліції.

Одним з головних підозрюваних вважається 60-річний колишній перший заступник начальника УМВС України в Дніпропетровській області, який свого часу сім років очолював обласний підрозділ боротьби з наркозлочинністю.

Він консультував ймовірного лідера злочинної групи - 32-річного мешканця Дніпра, уродженця Грузії - щодо методів конспірації, планів правоохоронців щодо документування, підказував точки оптової закупівлі наркотиків та прекурсорів і місця їх виготовлення.

Ще один колишній поліцейський, 43-річний колишній начальник одного з підрозділів Управління протидії наркозлочинності поліції Дніпропетровської області був посередником між учасниками наркосиндикату та діючими поліцейськими

Серед них - старший оперуповноважений Дніпровського районного управління поліції (в минулому займав керівну посаду УПН поліції області) та один зі співробітників поліції Синельникового, який перед тим працював у керівництві поліції Павлограда.

Загалом до складу наркоугруповання входило більше десяти осіб, чоловіків та жінок віком від 21 до 47 років.

"За попередньою оцінкою, за тиждень у районному центрі зі 100 тисячним населенням ділки заробляли близько 100 тисяч гривень. Слідчими встановлені факти, що зловмисники розповсюджували наркотики серед неповнолітніх. Також встановлені непоодинокі факти навмисного підсаджування людей, у тому числі підлітків, на наркотики, з подальшим їх примушуванням займатися розповсюдженням наркотичних засобів", - йдеться в повідомленні ДБР.

Під час спеціальної операції правоохоронці затримали дев'ятьох підозрюваних, вилучили гроші та велику кількість наркотиків, виявили дві лабораторії з їх виготовлення.

Нагадаємо, що рік тому Павлоградський відділок поліції та чотири його підрозділи розформували. За словами тодішнього глави МВС Арсена Авакова, розслідування підтвердило співпрацю правоохоронців Павлограда з наркоторговцями та іншими злочинцями. Він зазначив, що йдеться не тільки про Павлоградський відділок поліції, а й про інші правоохоронні органи області.