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Близько 20 громадян Фінляндії воювали на Донбасі на боці окупантів, – ЗМІ

При цьому сама Фінляндія справи проти них не розслідує, повідомили місцеві журналісти. 

Близько двох десятків громадян Фінляндії воювали на сході України на боці окупантів. Про це пише "Ліга" з посиланням на матеріал фінського видання Yle.

Оцінка кількості фінів, задіяних у війні, відрізняється, але загалом їх було близько 20. Деякі з них, наприклад, Петрі Вільякайнен, Йохан Бекман і Янус Путкосен, не приховують участі в збройному конфлікті.

Петрі Вільякайнен
Фото: Yle
Петрі Вільякайнен

Згідно з фінським законодавством, безпосередньо участь у зарубіжних війнах не карається, але є відповідальність за військові злочини. За даними ЗМІ, Фінляндія справ проти найманців не розслідує. 

Згідно з інформацією журналістів, Йохан Бекман є одним із головних фінських бойовиків, і саме він організовував прибуття в ОРДЛО своїх співгромадян. 

Янус Путкосен – автор пропагандистських подкастів, був особисто знайомий із ліквіднованим у 2018 році ватажком бойовиків Олександром Закарченком. 

Яну Путкосен
Фото: Yle
Яну Путкосен

Фінська прокуратура вирішила, що злочини має розслідувати влада України, а не вони. Yle пише, що цю справу нібито ніхто не розслідував. Водночас видання зазначає, що в ЗМІ писали про розслідування Україною причетності чотирьох громадян Фінляндії до військових злочинів. 

У 2018 році "Радіо Свобода" повідомляло, що українській генпрокуратурі було відомо про двох громадян Фінляндії, які воювали проти України. 

У листопаді 2020 року тодішній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов у інтервʼю ZN.UA говорив, що є кримінальні провадження, зареєстровані за фактом участі 250 найманців із 31 країни світу. Зокрема, щодо вербування, фінансування і навчання найманців громадянином Фінляндії для участі в конфлікті у складі незаконних збройних формувань РФ. 

"Свою «діяльність» він вів у своїй країні: вербував, збирав гроші, військове спорядження, покривав витрати на квитки, паспорти, візи. Був нагороджений медаллю «За освобождение Крыма»", – розповів тоді Мамедов. 

У квітні 2021 Мамедов повідомив нові дані – Офіс генпрокурора встановив близько 260 іноземців, які воювали в Криму і на Донбасі. При цьому більшість із них підозрюються у причетності до військових злочинів. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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